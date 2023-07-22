影／台南夏日音樂節今晚開煙花派對 首日湧5萬人潮

邁入第12年的「將軍吼」夏日音樂節，今天起一連兩天在台南將軍漁港熱力開唱，首日以「將軍狂派對」為主題，邀請告五人、阿爆及獨立樂團等登台演出，曲風橫跨搖滾、嘻哈、饒舌、流行等多種元素，帶給粉絲一場聽覺饗宴，現場湧入近5萬人同樂，並一同欣賞絢爛的高空煙火。

演唱會在下午5時先由在地的成大熱音社「過氧化鋇BaO2」暖場炒熱氣氛，6時正式開始，包括乩童搖滾神棍樂團、戲劇《模仿犯》插曲原唱女神法蘭、數字搖滾代表樂團大象體操、饒舌行走發電機HowZ、超人氣電波系樂團海豚刑警依序帶來多首精彩歌曲。

不只職業歌手，台南市長黃偉哲也「撩下去」，搭上陳奕迅來台開唱引發的旋風熱潮，獻唱經典神曲「十年」，緊接著原民語金曲女神阿爆、超人氣大勢樂團告五人輪番上場演唱，雙壓軸嗨翻將軍漁港，讓台下粉絲意猶未盡。

重頭戲煙火秀也在告五人表演落幕後隨即展開，今天的主題是「閃耀之星」，以美妙的歌曲搭配璀璨的煙花，讓現場觀賞的民眾驚呼連連，也相約明日再見。