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閑置30年成蚊子館 台南歸仁公有市場改善困難重重
台南歸仁公有市場興建因為當年採老式傳統市場設計，二、三樓面積1000坪空間乏人問津閑置30年。附近住戶指責歷任縣市長都說會改善，但到現在都沒作為，曾嘗試2樓出租個人工作室、民間社團也都因經營困難收攤。「空蕩蕩隔間、攤架成治安、衛生死角，歷次登革熱流行都有案例，更是歸仁精華區的百分之兩百蚊子館」，呼籲政府想想辦法。
市政府市場處表示，市場2、3樓「促銷」多年都沒成果，最近2樓空間市府經發局察看後認為適合作為檔案儲存空間，但因為空間太大、經發局最多只能用一半到3分之2，其餘空間會想辦法結合地方機關、民間團體企業來活化。3樓的部分因為需要更多經費整修，到目前還沒有具體進展。
市場處說，衛生局也有意在2樓設辦公室，但人員勘查後到現在沒有進度。3樓因有隔間，一直媒合各公家單位、民間進駐，遇到的問題是就算同樣公家單位免費借用，進駐都要花不少錢整理牆壁、地板與隔間，這些年各單位查看以後幾乎都是因為「經費考量」打退堂鼓。多年來唯一媒合成功的案例經發局，是因為現有檔案室在市中心友愛市場，面積較小且位置也不太適合。
專長工程的市議員郭鴻儀說，他曾任仁德區公所建設課長多年，當年仁德公有市場規畫興建傳統市場時，就看到隔壁歸仁市場缺失，2樓以上空間沒供傳統攤商使用，而是圖書館、市政府市場處還有社區其他用途，20多年來沒有閑置問題。
郭鴻儀認為，歸仁市場閑置這麼久要重新活化，重點不是清水溝這種很容易的部分，更不是市場處、區公所能力做得到，須政府全心投入整體規畫推動才行。目前2樓作經發局檔案室他也不贊成，因為環境「不夠安全」也與周遭格格不入。市府應該整體考量、改造活化要一次做到好，經費不足地方可合力向中央爭取，「想到什麼做什麼」的片段作法，很難真正擺脫蚊子館困境。
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