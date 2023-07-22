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台南登革熱加33例永康單日爆18例 拒噴藥可罰6萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診33例登革熱確診病例，因先前1例依NS1快篩結果判定為確診病例，後續因PCR檢驗結果為陰性，故今日疾病管制署排除該案目前累積病例為484例，今日33例分布狀況為永康區18例，東區及仁德區5例，安南區4例，南區1例，年齡介於14歲至72歲，28例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

南市登革熱疫情持續嚴峻，市長黃偉哲表示，下周可能面臨颱風侵襲，對於登革熱防疫是一項重大考驗，雨後的積水是病媒蚊最容易孳生的溫床，請市民務必配合市府執行防疫措施，雨後一定要巡視並清除家戶內外孳生源，保護自己與家人及其他社區民眾的健康。

黃偉哲說，防疫如同作戰，面對艱困的疫情考驗，市府絲毫不敢鬆懈，責成各局處務必確實督導轄管單位落實各項登革熱防治措施，針對與民眾生活息息相關之場所，如學校、公園、市場，或高風險場域如空屋、空地、建築工地、地下室、停車場等，責成相關單位務必要嚴格落實每日孳清及巡檢，不能有任何破口出現。

市府也會持續貫徹執行公權力、嚴格落實執法，一經查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新台幣3000以上1萬5000元以下罰鍰；倘拒絕、規避或妨礙噴藥，將依同法第38條及第67條處新台幣6萬以上30萬以下罰鍰，請市民切勿以身試法，絕不寬貸。

台南再增加33例登革熱確診病例，市府擴大抽血採檢。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，市府擴大抽血採檢。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供
台南再增加33例登革熱確診病例，面對艱困的疫情挑戰，市府強調絕不鬆懈，嚴格落實防疫工作。圖／衛生局提供

登革熱 確診 疫情 台南 黃偉哲

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