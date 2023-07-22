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南市每年超過1萬件挖路 手機APP可查詢通報掌握交通動線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市道路挖掘行動查報系統透過手機App可一目了解挖路地點。記者吳淑玲／翻攝
台南市道路挖掘行動查報系統透過手機App可一目了解挖路地點。記者吳淑玲／翻攝

台南市每年超過一萬件的道路挖掘案件，施工過程造成空氣汙染、噪音問題及交通影響，為有效管理並降低重複挖掘情事，工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、台南市道路挖掘工程巡查系統、APP可即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段並及早規畫交通動線；但有議員認為還是要從源頭把關，避免造成一挖再挖觀感不好，工務局說透過路平專案整合協調，可降低道路重複挖掘頻率。

工務局指出，現今道路底下埋設許多不同用途的管線設施，包括水、電力、電信等，而在新設或維護過程中，需要挖掘道路，每年申請道路挖掘的案件數高達上萬件，回填和鋪設所需的物料，施工過程可能造成的空氣汙染、噪音問題及交通影響等。

全市37區公所與管線單位均需上線管控所建置的公共設施管線資料，讓系統即時登錄施工案件相關資訊，道路挖掘從申請到結案的流程皆會建立檔案加以管理，同時也整合介接格式及平台資料開放，邀集雲林與嘉義縣市及公路總局，讓民眾依縣市、區域查詢即時道路挖掘案件，更可應用於防災，加強縣市的橫向聯繫。

實際操作進入台南市道路挖掘管理系統，可看到今日施工安件，挖掘整合案件、路平申挖管制、市府工程、規定施工管制、完工禁挖管制等大項，還細分行政區像昨天總計有93筆，其中永康27件、安南區18件、安平6件等，施工單位及施工地址等資訊，也有圖表化一目了解。

市議員林依婷以安平區國平路水利局再生水管鋪設「一挖再挖」，雖然是廠商事後發現壓力管有漏水才開挖搶修，但民眾觀感不好，工務局道路挖掘系統查報用意很好，但內部管控更重要，希望建立「聯挖制度」，要求各管線單位在一定期間開挖完成，而不是一個單位拖過一個單位。

工務局說，開挖單位申請時需將案件位置、時間、施工原因等建立完整資訊，整個施工周期進行管理，並且藉由資訊化，快速整合這些資訊，帶來附加價值，並可減少反覆刨鋪及干擾。

台南市交通局在安平區永華路與南島路口施工。記者吳淑玲／攝影
台南市交通局在安平區永華路與南島路口施工。記者吳淑玲／攝影
台南市安平區國平路先前一挖再挖，民眾觀感不好。圖／市議員林依婷提供
台南市安平區國平路先前一挖再挖，民眾觀感不好。圖／市議員林依婷提供
南市府工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、工程巡查系統、APP可即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段並及早規畫交通動線。圖／台南市工務局提供
南市府工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、工程巡查系統、APP可即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段並及早規畫交通動線。圖／台南市工務局提供

台南 空氣汙染 議員

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