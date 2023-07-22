南市每年超過1萬件挖路 手機APP可查詢通報掌握交通動線

台南市每年超過一萬件的道路挖掘案件，施工過程造成空氣汙染、噪音問題及交通影響，為有效管理並降低重複挖掘情事，工務局開發「道路挖掘管理系統」，透過三維管線圖資、台南市道路挖掘工程巡查系統、APP可即時查詢及通報，讓民眾出門可避開維修路段並及早規畫交通動線；但有議員認為還是要從源頭把關，避免造成一挖再挖觀感不好，工務局說透過路平專案整合協調，可降低道路重複挖掘頻率。

工務局指出，現今道路底下埋設許多不同用途的管線設施，包括水、電力、電信等，而在新設或維護過程中，需要挖掘道路，每年申請道路挖掘的案件數高達上萬件，回填和鋪設所需的物料，施工過程可能造成的空氣汙染、噪音問題及交通影響等。

全市37區公所與管線單位均需上線管控所建置的公共設施管線資料，讓系統即時登錄施工案件相關資訊，道路挖掘從申請到結案的流程皆會建立檔案加以管理，同時也整合介接格式及平台資料開放，邀集雲林與嘉義縣市及公路總局，讓民眾依縣市、區域查詢即時道路挖掘案件，更可應用於防災，加強縣市的橫向聯繫。

實際操作進入台南市道路挖掘管理系統，可看到今日施工安件，挖掘整合案件、路平申挖管制、市府工程、規定施工管制、完工禁挖管制等大項，還細分行政區像昨天總計有93筆，其中永康27件、安南區18件、安平6件等，施工單位及施工地址等資訊，也有圖表化一目了解。

市議員林依婷以安平區國平路水利局再生水管鋪設「一挖再挖」，雖然是廠商事後發現壓力管有漏水才開挖搶修，但民眾觀感不好，工務局道路挖掘系統查報用意很好，但內部管控更重要，希望建立「聯挖制度」，要求各管線單位在一定期間開挖完成，而不是一個單位拖過一個單位。