疫情持續升溫…永康區登革熱逼近百例 兵仔市場攤商6人確診急設防線

登革熱疫情持續升溫，台南市截至昨天已累計452登革熱病例，其中永康區88例逾半在五王里，兵仔市場有足跡確診23人，其中6人是攤商，台南市場處嚴陣以待，連2天帶隊聯合永康區公所、勝利里及市場處同仁至永康兵仔市場並沿中華一路幹道上巷弄、勝利街90巷等擺攤範圍地毯式向攤商宣導登革熱防治工作並請攤商至勝利里活動中心擴採站採檢，全力防堵疫情延燒。

經發局長林榮川說，兵仔市範圍很廣，除兵仔市場，並自中華一路延伸至京旺市、燦坤及勝利街90巷周邊，為防堵疫情，除跨局處合作進行聯合稽查，並勸導沿街擺攤攤商進行採檢，並發放兵仔市專用採檢卡，密切控管攤商採檢狀況，以利後續控管登革熱疫情發展程度。

市場處已號召兵仔市各負責人協調後續將整合「大兵仔市」資源共同協防，徹底落實例行噴藥與自主巡檢積水容器容器、維持環境整潔，如遇有不配合者將依法責令停業。

市場處長陳豪吉說，防疫工作人人有責，公民有市場應連成防疫陣線，共同落實防疫作為，除攤商應自主清除孳生源以防疫情擴大外，市場處戮力投入人力落實市場防疫工作，遏阻登革熱疫情。市場處並為加強市場攤商防疫意識，偕同本府環保局、衛生局前往稽查，一旦查獲陽性孳生源即會依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，最重可處停業等處分，請各市場管委會與攤商切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身及家人健康。

市長黃偉哲表示，近期氣候不穩定常降雨，雨後若未及時清理環境積水容器，易成為病媒蚊孳生的病床，登革熱防疫容不得置身事外。市場處從6月20日組成聯防小組展開公民有市場巡查，至今累積動員2712人，查獲積水容器2082個，其中陽性容器為25個，針對陽性容器現場已完成投藥並孳清，後續更排定複查，讓防疫不留死角。另針對疫情嚴峻區域仁德區、永康區、東區、南區、北區、安南區、善化區及歸仁區，公民有市場每周實施噴藥防治計246場次，同時也呼籲民眾一同落實居家環境孳生源清除，唯有將防疫落實在生活中，才能有效防止登革熱疫情。