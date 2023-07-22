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長者活躍老化競賽趴踢秀 黃敏惠與13位年逾90歲爺奶坐搖滾區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供

2025年進入超高齡社會，嘉義市政府率先全國推動高齡友善城市，啟動「樂齡勇壯城」推出「全嘉」系列活動，上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」，坐第一排搖滾區13名90歲以上爺奶，精神奕奕、笑容滿面吸睛。

市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、里長，與參與的8個隊共近400名「勇壯族」同樂尬舞揭幕，參賽男女比例男性53人占17%，女性253人82%，黃敏惠鼓勵長輩豐富第三人生，實現「世世代代好倚起，大大小小攏尬意」，讓幸福城市嘉義市更加幸福。

最吸睛亮點是坐第一排搖滾區貴賓席，13名歷屆開賽以來最多的90歲以上爺奶，最年長是太平社區95歲阿公莊忠銘，身手矯捷，精神飽滿，其次94歲幸福樂齡教育推展協會阿公羅順德、何庄社區阿嬤高黃金鳳；93歲祈樂園杜阿嬤陳秀鸞、林胡秀；92歲育英里阿嬤蔡楊拋、祈樂園阿公苟青雲。

今年第12屆「嘉寶趴踢秀」，展現樂齡世代青春、活力勇壯，嘉市每年辦理長者活力競賽，去年幸福樂齡教育推展協會代表嘉市勇奪全國冠軍。黃敏惠說，嘉市面臨高齡化，高齡社會潛在肌少症及衰弱族群增加，可能演變高齡失能，危害長者及家人生活品質，市府超前部署整合跨部門，打造全國第一個「樂齡勇壯城」，布建全方位康健環境，從醫療進展到健康生態，規畫系列「全嘉都是作家」、「全嘉樂起來」、「全嘉動起來」等活動。

嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」，坐第一排搖滾區13名90歲以上爺奶，精神奕奕、笑容滿面吸睛。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」，坐第一排搖滾區13名90歲以上爺奶，精神奕奕、笑容滿面吸睛。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供
嘉義市府上午在體育館舉辦長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」。圖／嘉市府提供

阿嬤 黃敏惠 嘉義

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