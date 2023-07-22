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嘉義人大灶腳百年東市場空汙改善 榮獲台灣永續行動獎銀級

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
環保署核定首座嘉市東市場空氣品質維護區，市府公告元月起未定檢二行程機車禁止進入，市場空汙獲改善。圖／嘉市環保局提供
環保署核定首座嘉市東市場空氣品質維護區，市府公告元月起未定檢二行程機車禁止進入，市場空汙獲改善。圖／嘉市環保局提供

嘉義市百年東市場，是市民每天採買飲食的大灶腳，機車多排廢氣空氣品質差，附近民族國小學生說「跟爸媽買菜都好臭喔！」去年遞交請願書給市府，市府空汙大作戰，環保署核定首座傳統市場空氣品質維護區，市府公告元月起未定檢二行程機車禁止進入，市場空汙獲改善，昨天榮獲2023第三屆TSAA台灣永續行動獎的銀獎表揚。

環保局長李佳禾北上台北世貿一館「2023亞太永續博覽會」，接受立法院長游錫堃頒獎表揚，為因應氣候變遷極端天氣型態，全球積極投2050淨零排放目標，環保局為改善市移動汙染源空汙，在東市場（含共和市場）劃設空品區，鼓勵民眾使用低碳運具減汙展現成效；以「SDG11百年東市場，清新好空氣」為主題，參加「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」榮獲銀級殊榮。

環保局在市場周邊出入口，架設6組車牌辨識系統輔助管制，市場內設置8組空氣品質微型感測器，透過劃設轄內PM2.5熱區為空品區，鼓勵民眾淘汰老舊機車，改使用低汙染車輛，結合市場周邊設置YouBike 2.0站點、市區電動公車停靠站點、電動二輪車充電站，方便民眾使用大眾運輸及低汙染運具至市場，友善發展綠色運輸環境，創建永續城市。

環保局說，東市場（含共和市場）是市區PM2.5汙染熱區（2019年PM2.5平均濃度24.1μg/m3（微克／立方公尺），高於全市平均22.0μg/m3，透過市場內設置8組空氣品質微型感測器，進行PM2.5濃度監控及改善驗證，感測器偵測PM2.5平均濃度由2020年19.2μg/m3，下降至去年的12.9μg/m3，遠低於全市平均17.3μg/m3。

嘉義市百年東市場空汙改善，榮獲台灣永續行動獎銀級，環保局長李佳禾（右）北上台北世貿一館「2023亞太永續博覽會」，接受立法院長游錫堃（左）頒獎表揚。圖／嘉市環保局提供
嘉義市百年東市場空汙改善，榮獲台灣永續行動獎銀級，環保局長李佳禾（右）北上台北世貿一館「2023亞太永續博覽會」，接受立法院長游錫堃（左）頒獎表揚。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局結合市場周邊設置YouBike 2.0站點。圖／嘉市環保局提供
嘉義市環保局結合市場周邊設置YouBike 2.0站點。圖／嘉市環保局提供

PM2.5 空氣品質 小學生

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