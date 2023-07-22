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雲林斗六垃圾清運 8月起改周收4天

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林斗六清潔隊8月起改成星期一、二、四、六清運垃圾。圖／斗六市公所提供
雲林斗六清潔隊8月起改成星期一、二、四、六清運垃圾。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，上月宣布8月1日調整垃圾清運時間，由周收5天改成4天垃圾，原規畫調整每周二、三、五、六清運，引起民眾反彈，最終宣布改成周一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。

斗六市公所主秘楊劍銘表示，清運時間調整原因，包括清運車輛不足，且清潔隊員除周休二日外，依照勞基法有特休假要消化，但清潔隊有136人，每天應付12條清運路線就需至少96名人力，隊員要消化特休假造成人力調度困難，像民眾預約家具回收就必須等待3周以上時間。

斗六清潔隊目前每周一、二、四、五、六共5天清運垃圾，其中周二、四、六有資源回收車，上月原宣布8月1日調整成每周二、三、五、六清運、資源回收車同步清運，訂定每周四為斗六市容整理日，消息一出，不少民眾抱怨周日、周一連續2天沒收垃圾恐造成困擾。

市公所表示，考量民眾需求，將改以清運周一、二、四、六等4天，周五為市容整理日不收運垃圾，除農曆春節，一般國定假日將照常清運。

雲林縣環保局調查，全縣20鄉鎮市，19鄉鎮市每周清運垃圾5天，唯有斗六8月開始，將是全縣唯一每周清運4天鄉鎮市，另，目前全縣斗六市、虎尾鎮、褒忠鄉、林內鄉、麥寮鄉、西螺鎮、二崙鄉都有試辦定時定點清運，民眾可善加利用。

斗六 雲林 資源回收 國定假日 周休二日

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