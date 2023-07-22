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人本交通示範道 嘉市垂楊路全線施作行人庇護島

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
打造人本交通示範道路，嘉義市區垂楊路全線將施作行人庇護島。圖／嘉市府工務處提供
打造人本交通示範道路，嘉義市區垂楊路全線將施作行人庇護島。圖／嘉市府工務處提供

洗刷台灣「行人地獄」汙名，內政部營建署補助縣市提升道路品質，嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，優先在交通頻繁車流量大、BRT專用道垂楊路，分二階段施作20多處庇護島，預計2個月完工，打造成為人本交通示範道路。

市府工務處、交通處施作垂楊路行人庇護島，退縮行人穿越道，道路工程調整，引起部分用路人疑慮，在臉書社群討論。有網友擔心垂楊路十字路口都縮窄，恐讓交通更混亂，開車走垂楊路，兩側同時有車要左轉，空間不夠兩邊車一起左轉。

有多名網友說，「縮減車道加大人行道設計，是先進國家共識，但要落實人行道違停取締」；「行人安全島為防駕駛切西瓜轉彎設立，平時切西瓜轉彎駕駛人要檢討為何用壞習慣轉彎」；「這樣規畫不影響開車，除非你是切西瓜開車法的人。」

交通處說，垂楊路車流量大，2公里多路段，分二階段施工，工期2個月，20多處庇護島完工後將成為人本交通示範道，全線路口陸續施作行人庇護島，是營建署前瞻基礎建設提升道路品質計畫補助，提升行人穿越垂楊路口時的安全性。

因為垂楊路較寬，行人穿越路徑較長，設置庇護島不僅可以提供中途庇護安全停等區所需，也可以避免左轉車輛轉入垂楊路時切西瓜動線碰撞到行人。

垂楊路自國華街口以東沿線路口庇護島目前正在施工，國華街以西路段將接續施作，全線庇護島完工搭配新式交通共桿，全面提升行人穿越路口安全。

西瓜 人行道 行人地獄 前瞻基礎建設 BRT

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