女性社企嘉義創夢業績強強滾 黃敏惠：看見女力之美
嘉義市政府團隊率領去年社會企業及社會創新得獎團隊-「巧藝拾衫衣作坊」、「虹魚色彩藝文工作室」與「布吾可能」，進駐嘉義新光三越設櫃銷售，進行4個月快閃嘉義女力社企交流活動，女力社企快閃店「Chia」品牌業績強強滾。
市長黃敏惠下午到嘉義新光三越鼓勵業者，大讚商品充滿設計力，融入永續概念、在地意象，設計簡潔大方，傳遞滿滿女力。攤位因黃敏惠到訪吸引滿滿人潮，人氣強強滾，期待大家用新台幣支持「Chia」品牌商品。
市府為讓女性實現社會企業創業夢想，除建構友善創業生態提供資源，為創業女性打造平台，作女力社企團隊後盾。感謝「Chia」品牌的幕後重要推手嘉有社企城市新活力計畫主持人黃采燕，與新光三越嘉義垂楊店力協助，讓認真努力女力被看見。
黃敏惠說，「Chia」品牌是嘉義的「嘉」，代表家庭家，每個商品背後都有美麗感人故事，商品結合永續概念，有以回收牛仔布，做成的商品，簡約時尚。搭配嘉市購物節開跑，只要登錄發票，滿500元就可獲得1個抽獎機會，一個人最高有200次摸彩機會，買越多中獎的機率越大，最大獎是兩台百萬名車， 8月開始有滿千送百活動。
「Chia」象徵「家事、嘉飾、嘉視界」，讓嘉義女力從在地到世界，讓更多人看見女性堅韌之美。「Chia」代表孕育嘉義在地女力創新品牌，象徵母親關懷新生命母愛。「Chia」品牌嘉義新光三越四樓設櫃銷售至8月31日截止。
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