免費！NTW摔角聯盟來嘉義萬國戲院8月5日職業摔角賽

NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，將首度到嘉義大林萬國戲院舉辦決戰南台灣賽事，場內可見到拳拳到肉，摔技橫飛的職業摔角魅力，當天自由免費入場，可容納約100人，額滿為止。

決戰南台灣－萬國戲院大亂鬥，賽事日程：8月5日；全賽事時間：下午1點半入場，歌手王立言演唱；2點摔角賽事單打、雙打陸續3場；3點05分起為摔角小學堂的有獎徵答；3點半摔角小教室；3點45至4點15為鬥陣摔角遊大林；萬國戲院地址：嘉義縣大林鎮平和街21-7號。

地方文史工作者江明赫表示，這次聯盟於萬國戲院舉辦軟墊摔角賽事，除有精彩的摔角賽事，並邀請到歌手王立言，現場表演，此外還有猜謎歡樂有獎徵答的「摔角小學堂」，以及體驗摔角選手訓練的「摔角小教室」