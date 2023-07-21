快訊

毛巾多久洗一次？美研究：一周沒洗恐孳生上億細菌

4G 21Mbps「限速吃到飽」夠用嗎？還是有多慢？他1句話秒懂網路速度

第5號輕颱「杜蘇芮」生成 最新路徑曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費！NTW摔角聯盟來嘉義萬國戲院8月5日職業摔角賽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，首度到嘉義大林萬國戲院舉辦職業摔角賽事，免費入場。圖／江明赫提供
NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，首度到嘉義大林萬國戲院舉辦職業摔角賽事，免費入場。圖／江明赫提供

NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，將首度到嘉義大林萬國戲院舉辦決戰南台灣賽事，場內可見到拳拳到肉，摔技橫飛的職業摔角魅力，當天自由免費入場，可容納約100人，額滿為止。

決戰南台灣－萬國戲院大亂鬥，賽事日程：8月5日；全賽事時間：下午1點半入場，歌手王立言演唱；2點摔角賽事單打、雙打陸續3場；3點05分起為摔角小學堂的有獎徵答；3點半摔角小教室；3點45至4點15為鬥陣摔角遊大林；萬國戲院地址：嘉義縣大林鎮平和街21-7號。

地方文史工作者江明赫表示，這次聯盟於萬國戲院舉辦軟墊摔角賽事，除有精彩的摔角賽事，並邀請到歌手王立言，現場表演，此外還有猜謎歡樂有獎徵答的「摔角小學堂」，以及體驗摔角選手訓練的「摔角小教室」

江明赫說，喜愛職業摔角的熱血、刺激、娛樂民眾當日可難得一次大滿足，也要感謝地方贊助商支持，這次活動回饋鄉親免費入場，即可享受職業摔角帶來的暢快感受。

NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，首度到嘉義大林萬國戲院舉辦職業摔角賽事，免費入場。圖／江明赫提供
NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，首度到嘉義大林萬國戲院舉辦職業摔角賽事，免費入場。圖／江明赫提供
NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，首度到嘉義大林萬國戲院舉辦職業摔角賽事，免費入場。圖／江明赫提供
NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，首度到嘉義大林萬國戲院舉辦職業摔角賽事，免費入場。圖／江明赫提供

文史工作者

延伸閱讀

打造人本交通示範道路 嘉義市區垂楊路全線施作行人庇護島

嘉義老農看水源疑不慎失足 腳纏電線卡灌溉水溝亡

嘉市小一男童遭虐打 狠繼父判4個月不得易科罰金

三好南華盃／200名高校少年湧嘉義 黃敏惠少女心喊：棒球是最佳運動

相關新聞

雲林登革熱疫情持續燒 今祭出500元獎勵金找確診病例

雲林縣登革熱疫情持續升溫，昨再新增8例確診病例，且擴大到4鄉鎮有病例，雖確診病例都有古坑鄉活動史，但為防堵疫情擴散，雲林...

免費！NTW摔角聯盟來嘉義萬國戲院8月5日職業摔角賽

NTW新台灣娛樂摔角聯盟8月5日下午1點半，將首度到嘉義大林萬國戲院舉辦決戰南台灣賽事，場內可見到拳拳到肉，摔技橫飛的職...

打造人本交通示範道路 嘉義市區垂楊路全線施作行人庇護島

洗刷台灣「行人地獄」汙名，內政部營建署補助縣市提升道路品質，嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，優先在交通頻繁車流量大、高...

AI來了如何運用打造品牌 嘉義市政府辦免費講座民眾搶報名

AI技術進步迅速今天，ChatGPT等AI工具應用已經成為品牌塑造重要一環。透過運用AI工具，品牌可以更高效地與消費者互...

嘉義縣水上車站大平台創雙贏 地主無共識

嘉義縣水上鄉鐵路高架化未過關，縣府2019年提出水上車站大平台計畫，盼解決平交道交通壅塞，縣府昨辦說明會，大部分地主不願...

漁光島發展深度旅遊 投入1億元基建

台灣港務公司與台南市政府昨天舉行「港市合作平台」會議，針對安平港招商及投資開發議題、水岸觀光與自由貿易港區招商計畫、漁光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦