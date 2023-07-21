台南安平二期國宅海砂屋 都更簽備忘錄

台南市安平二期國宅海砂屋都更案拖延多年，市府向營建署爭取3.75億道義補助及提高容積獎勵，包含30個月搬遷補助費用，經社區委外成立專業團隊，終於促成與建商簽訂合作備忘錄辦理更新重建，此為南市歷年最大的自辦都更整合案，但仍有住戶不甘要自付200多萬元，要求房租補助應延長到交屋。都發局強調，全力協助盡早拆遷重建，及爭取更長的房租補助。

市長黃偉哲昨表示，安平二期國宅位於安平路及民權路間，內政部營建署於1995年規畫興建226戶國宅社區，2014年鑑定為海砂屋後，市府除協助社區爭取道義補助及搬遷補助外，並協助社區委外成立專業團隊，完成各項建築設計、都更重建計畫以及都更等配套作業。

黃偉哲說，去年7月社區公告招商徵求投資人拆除重建， 8月底同意華友聯開發公司決標，前晚簽訂合作備忘錄是重要里程碑。市府都發局長徐中強說，此自辦都市更新案為南市歷年最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，會全力配合加快行政流程，讓住戶在今年底完成搬遷、啟動拆除作業，協助社區重建。

有住戶表示，過去以360萬元買國宅，搬進去就漏水，沒幾年牆壁有壁癌，浴室天花板塌落，陽台泥塊掉落變成危樓，停車場泥塊剝落露出鏽蝕鋼筋，只好架起帆布防泥塊砸到車輛，慘不忍睹。

另有住戶直言，現在重建後車位要145萬元加上其他自付金總共要200多萬元，國宅變成海砂屋，這應是政府要負責任，想到還要花200多萬元就覺得不甘心，以後每月租金補貼1萬元，希望能補貼到交屋。都發局回應會爭取。

議員李啟維說，都更案一路走來辛苦，如今簽合作備忘錄已向前跨進一大步，現在屋況愈來愈差，希望能盡速完成最後一哩路。都發局表示，2014年大樓起造成本約1坪10萬元，現在至少18、19萬元，若再拖下去成本愈高，對住戶愈不利。