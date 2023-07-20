KANO電影牽線 日台友好議員協議會長拜會黃敏惠交流合作

日本全國日台友好議員協議會長名古屋市議員藤田和秀，上午偕同名古屋市觀光文化交流局官員到嘉義市政府，拜會市長黃敏惠，雙方就觀光文化教育等交流，探尋合作機會；藤田向名古屋市府，提議選送高中生交流大使赴台研修，20名高中生交流大使30日將參訪嘉義市。

藤田和秀過去籌辦KANO電影在名古屋試映會，深受電影感動，2014年來台拜會嘉市府等，搭起嘉義市與名古屋、台日交流情誼，6度造訪嘉市，曾參與國際管樂節，推動雙方觀光文化交流。

黃敏惠率市府團隊熱烈歡迎藤田和秀會長一行人到訪，她說，與日本交流密切，嘉市疫後推展觀光、經濟，最先出訪東京食品展，嘉市與名古屋存在合作潛力，希望加深合作交流。

黃敏惠說，嘉市是阿里山入口城市，擁有很好地理條件，加上人文底蘊深厚，人情味，傳統美食平價美味，是小而美城市，獨特城市魅力。每年國際管樂節都有日本團隊參與，黃敏惠邀請藤田會長今年再來欣賞，歡迎名古屋優秀隊伍參加踩街表演，感受嘉市不一樣人文風情。