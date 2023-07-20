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台南安平國宅海砂屋都更案拖延多年 社區簽拆除重建合作備忘錄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
華友聯開發公司昨與台南市安平二期國宅住戶簽訂合作備忘錄。圖／南市都發局提供
華友聯開發公司昨與台南市安平二期國宅住戶簽訂合作備忘錄。圖／南市都發局提供

台南市安平二期國宅海砂屋都更案拖延多年，前晚市府促成社區與華友聯開發公司簽訂合作備忘錄，辦理更新拆除重建，踏出社區重建重要的一大步。仍有住戶不甘要自付200多萬元，並要求房租補助應延長到交屋。議員期待加速完成最後一哩路，都發局強調，全力協助盡早拆遷重建，以及爭取更長的房租補助。

市長黃偉哲表示，安平二期國宅位於安平路及民權路間，由內政部營建署於1995年規畫興建226戶國宅社區，2014年鑑定為海砂屋後，市府即協助社區爭取3.75億元道義補助，其中包含30個月搬遷補助費用。也協助社區於2018年委外成立專業團隊，完成各項建築設計、都更重建計畫以及都更等配套作業；去年7月社區公告招商徵求投資人拆除重建， 同年8月底同意華友聯開發公司決標，前晚簽訂合作備忘錄是重要里程碑。

市府都發局長徐中強指出，安平二期自辦都市更新案為南市歷年來最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，姜全力配合加快行政流程，讓住戶在今年底完成搬遷、啟動拆除作業，協助社區重建。都發局表示，103年時大樓起造成本約1坪10萬，現在至少18、19萬，若再拖下去，成本愈高，對住戶愈不力。

有住戶表示，當初買屋說1戶1停車位，卻因車位不足未果，且還要付租金，現在重建後車位145萬元，加上還要其他自付金額，要200多萬元，是負擔，且想到這是國宅，海砂屋應是政府要負責任，就有不甘。而租金每月補貼1萬元，只補貼30個月，希望能補貼到交屋，都發局回應會爭取。

住戶說，當初以360萬元購下國宅，搬進去就有漏水問題，沒幾年牆壁就有壁癌，接著浴室天花板塌落，陽台泥塊掉落，已成危險建築；而地下停車場可見泥塊剝落，露出鏽蝕鋼筋，許多車主在停車處上方架起帆布，防泥塊砸到車子，慘不忍睹。

市議員李啟維說，這是自辦都更案，因人多意見也多，一路走來很辛苦，如今已簽合作備忘錄，已向前跨進一大步，現在房屋狀況愈來愈差，希望能完成最後一哩路。

都更 國宅 海砂屋

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