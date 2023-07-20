台南夏日戲水地圖出爐 官方推薦14處安全消暑場域

炎炎夏日，台南有許多夏日具特色及限定的戲水場域或活動，台南市府觀旅局推出「2023台南夏日戲水地圖」，彙整11區14場域的戲水資訊，一次提供歡迎大家一起來台南清涼一夏，市長黃偉哲提醒，台南擁有約70公里長的海岸線，務必注意安全，選擇合法安全、有救生員的戲水地點。

市府表示，台南海岸線有黃金海岸、漁光島、觀夕平台、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心及雙春濱海遊憩區等海邊踏浪、玩沙、看夕陽，欣賞海天一色的美麗景緻，戲水前可到「海域遊憩活動一站式服務平台」或是向水域的管理單位查詢是否為管制區域，下水前也一定要充分熱身、注意身體及氣候狀況。

觀光旅遊局代理局長林國華指出，台南夏日的戲水活動多元且豐富，在戲水地圖中，有的場域是季節限定、有些是全年無休，可先到「2023台南夏日戲水地圖」網站連結至各場域的專門網站查詢，了解開放時間，以免錯過。

台南市水域遊憩體驗活動：有9天共39場次的水域活動，包括泳渡虎頭埤活動，歡迎參加順道安排台南夏日旅遊；新營「天鵝湖公園」、柳營「德元埤荷蘭村」還有6天的活動，另外於9月有2天的「四草水域」10K長划活動，也歡迎自備載具報名參加。

虎頭埤風景區:，8月13日將首次舉辦「2023虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤」活動，平時也有腳踏船、電動咖啡杯船、積木船、獨木舟多樣的親水設施可選擇體驗，還可以自備獨木舟或SUP來戲水，，從水面上的角度欣賞虎頭埤另類的美。

馬沙溝海洋休閒運動渡假中心：南台灣唯一合法的濱海遊樂區渡假中心，有沙洲屏障，內海風浪不大，非常適合從事水上活動，園區規畫無動力水上設施區域，有獨木舟、SUP立槳、趴板等設施可租用。

柳營尖山埤渡假村：引進全新的「氣墊濕樂園」親水氣墊設施，即日起至8月31日開放3至12歲兒童開心玩到飽，還有常態性的水庫獨木舟體驗可以選擇。

學甲頑皮世界野生動物園：周末及連假期間開放綠洲水樂園，包括有企鵝溜滑梯、長頸鹿旋轉梯、河馬跳床…等設施，只要購買入園門票不但可逛動物園、體驗遊樂設施，還可以無限暢遊水樂園，一張門票3種享受，夏天來頑皮世界更划算。

官田烏山頭水庫風景區：親水公園7月1日開放，設有水位較淺的兒童戲水區、雨林區、恐龍隧道、蘑菇區供小朋友嬉戲，在池岸設有涼亭，爸爸媽媽可就近照看小朋友戲水。

山上花園水道博物館：「八田水池」也開放戲水了，暑期每周二下午3點到4點更加碼在水池旁舉辦泡泡派對，大量經過安全認證的泡泡圍繞在大小朋友身邊，清涼消暑又好玩！

台江國家公園:有豐富的河口、潟湖、潮間帶、魚塭、鹽田、紅樹林…等濕地景觀，位在安南區的「北汕尾濕地特別景觀區」及七股區的「七股潟湖一般管制區」、「曾文溪口特別景觀區」等區域可申請使用手划船、獨木舟、立式划槳或其他屬非機械動力器具，把生態探索融入的夏日水域遊憩中，達到寓教於樂的效果。

台南運河：擁有百年歷史的台南運河，也可以申請使用獨木舟、SUP等浮具，體驗全台最長的人工運河，欣賞安平另類的美。

雙春濱海遊憩區：愛心形狀的兒童戲水池搭配安全滑水道，海邊可踏浪，坐上沙灘上的夢幻鞦韆拍張海天一色的網美照。