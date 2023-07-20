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鰲鼓濕地大量魚群暴斃 專家：與畜殖水導致優養化有關
嘉義縣鰲鼓濕地魚群大量暴斃，翻肚漂浮在水上散發陣陣臭味，疑因水質優養化情形嚴重，再加上天氣炎熱、水溫居高不下，魚群缺氧暴斃，已打撈魚屍2天，但死魚分佈零散、數量眾多，今天仍有不少魚屍浮在水上。
嘉義縣野鳥學會指出，最近雨量不多，對降溫幫助不大，適應力較差的魚可能被熱死，且水中含氧量降低，也可能是魚群暴斃原因，目前魚屍多集中在1號、2號、7號及8號賞鳥亭，其中8號賞鳥亭最多、最集中。
嘉義大學生命科學院院長賴弘智說，鰲鼓濕地水質呈優養化現象，白天水溫在太陽照射後升高，午後因快下西北雨，陰天、沒風容易缺氧；水溫高持續到晚上，半夜到清晨這段時間，藻類、魚群都在搶氧氣，也容易缺氧窒息。
賴弘智也說，鰲鼓濕地屬於封閉型水體，長期遭排放經處理後的畜殖水，造成營養鹽逐漸累積，水中優養化情形嚴重，但近年台糖將畜殖現水拿去做澆灌，減少到排放濕地，水中優養化情形趨緩，數年後生態可逐漸改善。
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