嘉義航空站使用近半世紀，老舊不敷航運發展需求，民航局評估改建，由於航站過去曾包機直航日本，藍營嘉市立委參選人張秀華議員提出升級國際機場政見，議員鄭光宏支持，引發網友熱議，有人不看好潑冷水，有人支持。嘉義航站說，對民代倡議國際機場樂觀其成，但升級國際機場不只航廈改善，軟硬體都要升級。

位在水上鄉嘉義航站定位民航局丙等航站，過去高鐵未通車，嘉北航線航運高峰，連嘉金、嘉馬航線，每年百萬人次，高鐵通車客源流失，目前剩立榮嘉金、嘉馬航線，疫後小三通重啟，嘉金及嘉馬航運量逾9成，民航局評估航站原址改建或遷建新址、重建，還未定案。

張秀華說，行政院長陳建仁宣布因應後疫情時代觀光旅遊商務，將盡速恢復疫情前14條國際定期航線，她提嘉義航站升級國際機場政見，吸引國際旅客，繁榮地方觀光，嘉義位處台灣中心，若嘉義航站升級國際機場，吸引東南亞國際旅客到日月潭、阿里山、墾丁等景點更便利，讓嘉市成為中部旅遊新中心，民航局規畫投入3.42億元改建嘉義航站，地方關注重大建設對地方發展帶動效應。

議員鄭光宏說，升級國際機場是困難的夢想，但大型國家級建設才能快速扭轉產業發展劣勢，實現彎道超車，利用國際機場催生，帶動嘉義嘉義、雲林、北台南觀光和經濟發展。

有網友說，「講建設性比較實在，其他城市不會成功，嘉義憑什麼？」「一周能飛幾班國際航班？先公佈客源從哪裡來？再來想要蓋不蓋、怎麼蓋」；也有許多網友大讚支持，要議員加油。

嘉義航站說，國內只有台北、桃園、高雄國際機場，嘉義機場可專案申請飛包機，升級國際機場不只航廈，包括相關軟硬體都要升級，目前優先改善老舊航空站。