台南安平國宅海砂屋10多年夢魘結束 年底啟動拆除作業

台南市安平二期國宅多年前被鑑定海砂屋，市府協助住戶拆除重建，但長期來意見紛紜，未達共識，一拖多年，經市府協助社區委外成立專業團隊協助，以及提高容積率等措施鼓勵，社區昨與華友聯開發公司簽訂合作備忘錄，辦理更新拆除重建，踏出社區重建重要的一大步。

市長黃偉哲表示，安平二期國宅位於安平路及民權路間，由內政部營建署於1995年規畫興建共226戶國宅社區，自103年起鑑定為海砂屋後，市府即協助社區向營建署爭取3.75億元道義補助，其中包含30個月搬遷補助費用。

黃偉哲說，市府團隊多方奔走，除為社區爭取道義補助外，也協助社區於2018年委外成立專業團隊，續經社區、市府、專業團隊等共同努力完成各項建築設計、都更重建計畫以及都市計畫變更等配套作業。去年7月由社區公告招商徵求投資人拆除重建， 同年8月底召開社區更新會員大會同意華友聯開發公司決標，期間再次進行拆除工法、銀行融資等溝通協調作業，雙方昨簽訂合作備忘錄，為邁出後續拆除重建的重要里程碑。

市府都發局長徐中強表示，安平二期自辦都市更新案為台南市迄今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，等後續社區與華友聯簽訂正式合約並修正計畫內容後，市府將迅速就送件的修正計畫續行審議，全力配合加快行政流程，希望讓住戶在今年底完成搬遷、啟動拆除作業，協助社區重建，並保障住戶生命財產安全與權益。