台西「超級阿嬤」年過8旬如老街吉祥物 遊客爭搶「似顏繪」爆紅

雲林台西高齡素人畫家許涼，年過8旬才圓夢，被封是熱血的「超級阿嬤」；生在傳統大家庭、10多歲就必須工作幫忙家計的年代，加上當年偏鄉資源很缺乏，即使身體裡有藝術細胞，也沒有機會實現，她3年前第一次拿起畫筆，無師自通的功力震懾旁人，遊客慕名而來指定畫「似顏繪」一夕成名，她還幫台西老街作畫改造，也充當導覽員帶人遊歷老街，瞬間變成炙手可熱的「吉祥物」。

85歲的許涼自幼喜愛美的事物，可是生在傳統、保守的年代「別說學畫，連讀書都不可能！」她說，住在偏鄉什麼都沒有，沒辦法得到像都市人一樣的資源，因此14歲開始學裁縫，也到工廠當女工賺錢養家。

雖然是典型的傳統婦女，且生活在寸草不生的文化沙漠台西鄉裡，但愛觀察生活人事物的許涼，源源不絕的創意都呈現在她所裁縫的布衣配色、花樣上，驚喜之作是滋潤心中藝術的這畝田的「直接手段」。

後來參加社區預防失智的畫畫課，許涼開啟每天「筆不離手」的日子，從電視、女兒分享的照片獲取靈感，成天沉浸在作畫的時間裡，家裡掛滿各種人物、風景畫，還有在動物頻道上看到的老虎、獅子，雖是「憑空」畫出來，竟也惟妙惟肖，讓人讚嘆。

就住在台西中山路、有「台西第一街」之稱的許涼，參與縣府推動的老街改造計畫，設計團隊得知有位素人畫家為鄰，邀約她為老街作畫，刻畫當地的老回憶和老屋的歷史，增添許多人情味，遊客也因此來了，大家更爭相指名要她畫似顏繪，名氣大漲。