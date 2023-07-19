南鐵地下化進度近8成 封閉施工改道「懶人包」超實用

台南市鐵路地下化工程如火如荼進行中，至6月30日整體進度約79.86％，最近開元陸橋封閉施工，交通局表示，為降低施工期間周邊交通影響已要求施工單位鄰近橫交結點，例如路口、地下道、陸橋不可同時施作，以作為用路人改道動線，也整理懶人包讓民眾一目了解，至於南鐵地下化何時完工，交通局說，依鐵道局目前送行政院核定的計畫期程，預計2026年底全面完工。

台南鐵路地下化全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.53公里，沿線共有9處平交道、8處車行及人行地下道及2處鐵路橋涵、3處陸橋，也將在地下化後消除。包括實踐街、東豐路、青年路、復興路、榮譽街、生產路、龍寶路、後勤司令部、大林路等9處平交道；長榮、小東、民族四維、府連、林森大同地下道，以及台南車站、衛民街、崇明街等3處人行地下道；開元路、東門、中華陸橋；光華街、月見堂溪鐵路橋涵等，均陸續施工中。

台南北段：工程進度75.69% 鐵軌側車道(聖功女中-實踐街)，2019年6月起施工封閉不再回復 實踐街平交道 封閉施工 （2021年2月22日至2024年11月30日） 長榮新城 封閉施工（2020年4月1日至2025年5月31日） 開元陸橋 封閉施工 （2023年7月5日至2026年下半年下地通車） 東西向建議改道行駛長榮路、東豐路、公園北路、小東路 台南車站地下化：工程進度50.24% 林森站路段：工程進度50.54% 衛民街人行地下道封閉施工（2020年3月1日起永久封閉） 東門陸橋封閉施工 （2022年12月27日至2023年8月18日） 前鋒路(東門陸橋下至新樓醫院前)封閉施工（2022年6月12日至2023年12月31日） 林森路(大同)地下道 分階段車道縮減施工 （2022年8月16日至2024年7月20日） 鐵軌側車道(民族路-榮譽街)封閉施工 （2019年5月起施工封閉至2026年11月） 東西向建議改道行駛小東路、民族路、青年路、府連路、中華東路 南台南站路段：工程進度83.66% 鐵軌側車道(榮譽街-文化新城間)封閉施工 （2019年7月起施工封閉至2026年11月月） 大林路平交道 封閉施工 （2019年7月起施工封閉至2026年11月） 亞航街車流改由旁邊新闢的8M長道路通行 龍寶路平交道(保仁路口)封閉施工（2023年7月14日至2023年7月23日） 東西向建議改道行駛中華東路、生產路，南北向建議改道行駛大同路、崇德路、崇聖一路、二空路。