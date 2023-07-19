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東石海之夏70米滑水道、跳床免費玩 還能抽獎送電視

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石海之夏8月5日將登場，70米滑水道搶先曝光，2層樓超高充氣溜滑梯，在東石漁人碼頭可免費暢玩，還有大型海洋跳跳床、親子活動、瑞士動畫《企鵝家族》超萌小企鵝Pingu氣偶，是孩子放電好去處；另，7月23日搶先舉辦踩街摸彩，最大獎是2萬元電視。

文化觀光局指出，滑水道、跳跳床、Pingu氣偶、親子手作等活動，將在8月5、6、12及13日下午3點開始，YOYO明星見面會下午4點30分在主舞台演出，4天帶動唱分別為「天竺鼠姊姊、酪梨姐姐及光之美少女」、「草莓姐姐及Pingu」、「KIWI姐姐、浣熊哥哥及暴太郎戰隊」及「羚羊哥哥及巴克隊長」。

文觀局長徐佩鈴說說，海之夏踩街將在7月23日下午4點30分登場，從東石國小踩街至先天宮，邀請18團、200名表演者帶來精采表演，今年加碼舉辦抽獎活動，有微波爐、電烤箱、果汁機、立扇以及最大獎價值2萬元電視，邀請全台遊客看表演，同時把獎項帶回家。

縣長翁章梁說，海之夏選在東石漁人碼頭舉辦，園區內有戲水設施及超大的白沙池，孩子們可以免費玩沙戲水，是假日超夯的親子玩樂景點，今年特別規畫大型充氣溜滑梯、跳跳床，搬來70米的超長滑水道，讓孩子們免費無限暢玩，滑水玩到不想回家。

翁章梁也說，大型海洋跳跳床可以讓孩子盡情地跳、消耗體力，還有YOYO的哥哥姊姊們也將到現場帶著孩子們一起帶動唱，是專屬兒童的明星見面會，現場將安排親子手作、大地遊戲、互動故事等親子活動，通通都能免費參加，增加親子互動培養感情機會。

東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，70米滑水道、跳床免費玩。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，70米滑水道、跳床免費玩。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，70米滑水道、跳床免費玩。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，70米滑水道、跳床免費玩。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供
東石海之夏8月5日將登場，將舉辦YOYO明星見面會。圖／嘉義縣政府提供

親子 東石 漁人碼頭

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