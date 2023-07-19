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嘉市北興市場遷址 市府回應2方案

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市鐵路高架化工程完工後，北興陸橋及橋下公有市場將拆除。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程完工後，北興陸橋及橋下公有市場將拆除。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化2026年完工後，北興陸橋及橋下老公有市場將拆除，市場現也僅剩20多攤苦撐經營，攤商說「期待老菜市仔振興重生」，議員則提案市府將市場遷到高架鐵路橋下，獲議會通過；對此，市府正面回應，遷移選址地點會視鐵軌路廊下方有無足夠空間，或附近有無合適土地。

市府建設處指出，鐵路高架化後，博愛陸橋、北興陸橋、嘉雄陸橋都拆除，橋下空間會變成道路，3座橋下目前有利用的空間場所都要遷移，包括市場在內，將調查攤商經營、安置意願，短期內則協助修繕、維護環境清淨美化。

1名攤商回憶，北興陸橋未蓋之前是平交道，北興街整條都是攤販，興盛時期從早上賣到入夜，500公尺有6、7間金飾店、3間中藥房，建陸橋後變死巷，加上鐵路局宿舍搬遷人潮流失，北興市場雖是市府管理公有市場，至今40多年，變成即將消失「黃昏」市場。

也有攤商說，每個攤位月租金千餘元，以前生意好現在不好，攤商客人流失，只能過1天算1天。

議員張秀華表示，北興市場不僅是嘉義人的共同回憶，也見證早期繁華，請市府在鐵路高架化完工後，遷移到高架鐵路橋下，整修設備、保留傳統市場文化、照顧攤商生計，轉型活化市場，提供攤商與市民優質消費環境。

鐵路高架化 嘉義 議員

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