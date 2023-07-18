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台南登革熱今年重症較少 主因跟第一型泰國株病毒有關

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市登革熱防治中心今天培訓上百名的區公所與衛生所人員，投入登革熱防治工作。圖／衛生局提供
台南市登革熱防治中心今天培訓上百名的區公所與衛生所人員，投入登革熱防治工作。圖／衛生局提供

台南市今天再新增17例的登革熱確診病例，累計達379例，由於疫情持續，而且防治中心研判高峰尚未來臨，今天除了針對各地區公所與衛生所、培訓上百人投入防疫工作，月底前還將再增聘75名臨時人員。

防治中心表示，截至下午3點，疾病管制署公布台南市共新增17名確診病例，其中永康區新增7例、東區新增7例、仁德區新增3例，年齡介於6歲至73歲，13例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現。

防治中心指出，全市目前出現的重症病例為一例80歲的老婦人，發病後出現意識狀態不清、敗血性休克及肝功能異常，目前仍然在醫院治療中。

而今年重症患者較少，可能與台南主要是第一型泰國株病毒流行有關，症狀多數不典型，像是感冒，而之前雲林的疫情是第一型印尼株病毒，症狀比較嚴重，但也因為台南的症狀不明顯，沒有過去嚴重的全身酸痛、眼窩痛及發高燒的症狀，很多人被感染後不自知，造成疫情擴散。但之後如果又有其他型別的疫情發生，可能重症人數會再增加。

防治中心表示，今天針對衛生所及區公所人員，舉辦登革熱教育訓練，現場有100多人，面對嚴峻的疫情，希望能訓練出更多優秀的種子學員，回機關後帶領單位同仁共同加入登革熱防疫行列，為台南防疫增添生力軍。

衛生局持續落實社區孳清，7月17日共調查2870戶、其中陽性戶2戶，查獲259個積水容器、2個陽性容器，衛教741人次。

疫情 台南 衛生所

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