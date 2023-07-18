科學168博覽會閉幕5天逾7萬人 嘉市暑假購物節助威人潮滾滾

嘉義市暑假重頭戲、為期5天科學168教育博覽會，下午圓滿落幕，市府教育處統計，每天入場逾萬人，共突破7萬人次參觀，較去年增加逾萬人次，博覽會期間有購物節活動，吸引各地遊客到嘉市觀光消費，食宿遊購行人潮強強滾。

高溫烈日，在港坪體育館室內活動免費入場，有冷氣吹，每天開門，大批親子湧入，活動攤位引領孩子從生活探索多元精采科學世界，培養孩子科學興趣，科學168教育博覽會主題「大玩夢想」，不只孩子玩得開心，大人也逛得有趣。

市府精心規畫46個好玩有趣闖關關卡，每日限量千份闖關獎品，快速兌換完畢，會場充滿歡笑聲，28所國中小接力上場的29項主題的科普教室，受親子喜愛，場場爆滿。今年首推彩繪互動投影，周末限定科學達人秀，讓小朋友體驗新奇好玩的科學，戶外的定向越野及攀樹活動，讓小朋友，親近大自然。

港坪體育館前規畫2座大型裝置藝術：「牛頓蘋果底嘉啦」蘋果，以及擔任「夢想接待員」長頸龍，蘋果寓意平平安安、幸福城市，長頸龍帶民眾探索科學168樂園，民眾爭相拍照打卡；體育館前噴水池360度LED顯示螢幕裝置，為民眾打造獨特活動體驗。