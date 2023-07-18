快訊

當炎熱地獄成為日常？全球熱浪的高溫生存指南

外出帶傘！北北基19縣市大雨特報「恐下到晚上」 花蓮大雷雨、山區暴雨

行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

停辦兩年的口湖牽水狀文化祭 本月24起兩天盛大復辦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右五）帶領放水燈，為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右五）帶領放水燈，為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕。記者蔡維斌／攝影

列為國家重要民俗祭典的「口湖牽水狀」將於7月24日起兩天盛大展開，雲林縣長張麗善今天到金湖萬善爺廟，並帶領活動的3大萬善爺廟主事者、口湖鄉長李龍飛一起糊製水狀並挑百年飯擔、放水燈，為水狀文化祭拉開序幕。

口湖鄉最具特色的牽水狀百年民俗祭典，源於清道光25年（西元1845年）一場暴風雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行舉行盛大祭典，緬懷水災罹難的先民。

縣長張麗善說，牽水狀祭儀是體現在地文化特色、集體記憶與追思先人的重要民俗，每年由口湖鄉金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，豐富的科儀包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、排水狀、牽水狀、倒水狀、燒水狀及萬人塚點燈等藉以追思先人。

張麗善說，2010年牽水狀獲列為國家級重要民俗，縣府也融入水環境教育元素每年辦理牽水狀文化祭，近兩年因疫情停辦，今年在金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟努力下，盛大復辦，歡迎大家共襄盛舉，一起來雲林觀賞獨特的民俗祭典。

文觀處長陳璧君說，口湖牽水狀展現慎終追遠、敬畏天地的信仰，今年7月24、25日盛大展開，第一天將在下寮仔萬善爺廟推出挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈，蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟同步舉行放水燈；第二天於金湖及蚶仔寮萬善祠展開盛大的水狀追思會等系列祭儀，為傳承這項習俗，縣府也推出「牽水狀教案」，提供給口湖鄉及四湖鄉22所國小使用，推廣在地文化種子，歡迎大家利用暑假帶孩子到口湖體驗這項充滿歷史意涵的文化活動。

金湖萬善爺廟供奉百年暴風海難中救了許多生命的戰神英雄。記者蔡維斌／攝影
金湖萬善爺廟供奉百年暴風海難中救了許多生命的戰神英雄。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右一）帶領糊製水狀，為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右一）帶領糊製水狀，為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左三）裝扮村婦挑飯擔，為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左三）裝扮村婦挑飯擔，為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕，歡迎大家本月24日起兩天到口湖體驗盛大的牽水狀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為口湖鄉牽水狀文化祭拉開序幕，歡迎大家本月24日起兩天到口湖體驗盛大的牽水狀。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的口湖鄉牽水狀文化祭，今年盛大復辦。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的口湖鄉牽水狀文化祭，今年盛大復辦。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 張麗善 放水燈

延伸閱讀

虎爺會活動爆炸案警方不排除人為 主辦方：希望調查釐清

宜蘭頭城搶孤睽違3年復辦 個人賽第1可獲15萬

雲林口湖反建光電升壓站 張麗善允邀能源局會勘

口湖鄉民不滿光電升壓站設置 三度到雲林縣府陳情

相關新聞

南市觀旅、工務、財稅局長出缺何時補 黃偉哲給答案了

台南市政府1級機關有3位局長出缺，財稅局長陳柏誠轉任高雄市國稅局長，工務局長蘇金安退職，還有年初觀旅局長郭貞慧離職至今逾...

大車撞壞號誌燈箱 台南德洋路紅綠燈消失中...民眾憂路口死角

台南仁德區德洋路每天來往車輛多，時常是居民上下班或者中華醫事科大學生上課時必行之處。不過近來民眾發現，德洋路180巷路口...

停辦兩年的口湖牽水狀文化祭 本月24起兩天盛大復辦

列為國家重要民俗「口湖牽水狀」將於7月24日起兩天盛大展開，雲林縣長張麗善今天到金湖萬善爺廟，並帶領活動的3大萬善爺廟主...

文化部補助逾2億元 雲林斗六180年最老古廟可望修復

文化部核定雲林縣16件文化資產保存修復及管理維護計畫，補助金額2億1775萬元，其中位於斗六市的真一寺為斗六舊城現存最古...

雲林6處科技執法取締不禮讓行人 光這路口就達5千多件

雲林縣全縣有11處交通科技執法，今年初至7月中旬開出2萬444張罰單，其中以斗南鎮延平路與大業路口開出罰單最多，另有6處...

提振救火英雄士氣 嘉義太保市公所捐贈快扣防毒面罩

為保障救災人員安全、提振士氣及吸引更多人加入義消行列，嘉義縣太保市長鄭淑分在代表會支持下，補助7萬6200元購60組最新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦