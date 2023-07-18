停辦兩年的口湖牽水狀文化祭 本月24起兩天盛大復辦
列為國家重要民俗祭典的「口湖牽水狀」將於7月24日起兩天盛大展開，雲林縣長張麗善今天到金湖萬善爺廟，並帶領活動的3大萬善爺廟主事者、口湖鄉長李龍飛一起糊製水狀並挑百年飯擔、放水燈，為水狀文化祭拉開序幕。
口湖鄉最具特色的牽水狀百年民俗祭典，源於清道光25年（西元1845年）一場暴風雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行舉行盛大祭典，緬懷水災罹難的先民。
縣長張麗善說，牽水狀祭儀是體現在地文化特色、集體記憶與追思先人的重要民俗，每年由口湖鄉金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，豐富的科儀包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、排水狀、牽水狀、倒水狀、燒水狀及萬人塚點燈等藉以追思先人。
張麗善說，2010年牽水狀獲列為國家級重要民俗，縣府也融入水環境教育元素每年辦理牽水狀文化祭，近兩年因疫情停辦，今年在金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟努力下，盛大復辦，歡迎大家共襄盛舉，一起來雲林觀賞獨特的民俗祭典。
文觀處長陳璧君說，口湖牽水狀展現慎終追遠、敬畏天地的信仰，今年7月24、25日盛大展開，第一天將在下寮仔萬善爺廟推出挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈，蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟同步舉行放水燈；第二天於金湖及蚶仔寮萬善祠展開盛大的水狀追思會等系列祭儀，為傳承這項習俗，縣府也推出「牽水狀教案」，提供給口湖鄉及四湖鄉22所國小使用，推廣在地文化種子，歡迎大家利用暑假帶孩子到口湖體驗這項充滿歷史意涵的文化活動。
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