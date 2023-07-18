嘉縣二期稻作停灌 8月中開放申請補償每公頃8.5萬元

今年曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量不佳，嘉義縣全區二期稻作停灌，停灌面積約1萬7285公頃，受影響範圍包括民雄、新港等11個鄉鎮，農委會評估水情決定停灌，並提出每公頃8.5萬元補償措施，預計8月中旬受理申請。

農業處指出，停灌補償採實質申請制，農民需在期間內，至嘉南管理處工作站提出申請，進而領取補償金。節水停灌地區不得要求供水灌溉，也不得繳交公糧及綠色環境給付計畫，呼籲農民特別注意申請補償日期。

農民說，不論是灌溉耕種或停灌休耕都接受，但希望農委會提早公告，不要到7月殺得大家措手不及；種稻數十年的議員黃榮利說，領取休耕補助比種稻收益更好，農民應會偏好休耕補助，選擇信賴農委會。

農委會指出，若強行供灌將影響明年上半年民生及公共用水、一期作與春季雜作供灌，為使農民損失減到最小，經多方考量決議全面節水停灌，並給予受影響農民及相關產業最大的照顧。

農業處補充，農民停止栽種稻作後，只要辦理翻耕或種植非獎勵作物，或由農田水利署管理處供水養殖，每公頃可補償8.5萬元；另，育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者及良質米集團產區，農委會將另行公告相關輔導配套措施。

嘉義縣受影響面積涵蓋11個鄉鎮，包括布袋、民雄、溪口、新港、六腳、義竹、鹿草、太保、水上、朴子、東石；若停耕農地種植符合「綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.6萬元。