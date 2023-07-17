羅一鈞到台南參與登革熱會議 喊話市府：開罰單太客氣了點

台南市登革熱疫情沒有減緩趨勢，疾病管制署副署長羅一鈞今天南下參加台南市的防治會議，認為市政府開罰單「太客氣了一點」，民眾比較無法感受到疫情的嚴峻。台南市今天再新增15例確診，遍及永康、東、仁德與安南區，市長黃偉哲表示，預期最近可能會有大雨，請民眾一定要配合清理積水容器，否則疫情難以控制。

台南市登革熱防治中心表示，截至今天下午3點，台南市新增15例，累積病例為362例，其中永康區新增7例、東區新增5例、仁德區新增2例及安南區1例，年齡介於9歲至74歲，11例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現。

下午的防治會議中，防治中心指出，今年的疫情嚴峻，台南市到目前為止，共開出24張的罰單及247張的勸導單，主要是依照行政程序，必須先開勸導單、請民眾陳述後，確認後再開出罰單，疾管署則認為只要發現陽性容器就可以開單告發，「罰單可以再多開一點，民眾才能感受到陽性容器的嚴重性」。

另外，因為疫情嚴重，防治中心除了原有的百餘名防疫人員，打算下個月再雇請75位臨時人員，為期3個月，投入防疫工作，衛生局表示，目前包括人員與防疫物資相關費用大約7000萬元，由中央補助，但因為中央經費尚未撥下，都由衛生局暫時先代墊，及動用市府的第2預備金，影響到其他業務的推動，希望中央能盡早撥付給地方。

黃偉哲在會中則要求各局處務必確實督導轄管單位落實各項登革熱防治措施，並針對高風險場域進行全面檢視並加強稽核，尤其是有本土病例的行政區，工地、空屋、空地、市場、公園、古蹟及校園務必進行通盤檢視，特別是本周可能有強降雨發生，雨後請各單位加強列管、巡檢，倘查獲陽性孳生源逕行舉發，移送衛生局裁罰，無勸導改善期，嚴格落實各項防治措施，面對嚴峻的登革熱疫情，務求落實防疫無死角。