嘉縣水上地政事務所主任蔡瓊華退休 柯伍龍接棒上任
嘉義縣水上鄉地政事務所主任蔡瓊華退休，由柯伍龍接下主任職，今舉辦交接典禮，由副縣長劉培東主持，將印信傳遞至新任主任柯伍龍手中，期望地政事務所配合國家和縣府重大政策，做好業務為民服務。
柯伍龍曾任水上地政事務所地價課、縣府地價測量科、大林地政事務所地價課課長、秘書及縣府地政處地權科長，地政歷練豐富，對地政業務也相當熟悉。
柯伍龍說，地政業務跟民眾的財產息息相關，每天都會發生許多跟土地有關係的事，包括繼承土地、買新房、土地徵收開發等業務，自己將會盡好本分，守護民眾權益。
劉培東說，地政同仁長期配合縣府政策，默默在第一線為縣民服務，希望藉助柯伍龍以豐富的實務經驗與長才，帶領水上地政團隊一起打拚。
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