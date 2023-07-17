嘉市微笑商店版圖增43家 貼心照顧者喘息再出發

為減輕照顧者壓力，嘉義市長期照顧管理中心結合社區網絡與嘉市店家攜手合作成立「家庭照顧者微笑商店」，成立1周年在店家響應下增至43家，並擴及美髮、旅遊業等多元豐富。市長黃敏惠表示，微笑店家不但增加且多元，讓微笑商店地圖版面擴大，創造善的循環，持續為家庭照顧者提供支持和關懷。照顧母親12年的蕭順惠分享，微笑商店讓她有放鬆的時間、充電、增加正能量、減輕壓力。

市長黃敏惠表示，為體恤家庭照顧者，長照中心結合社區網絡與嘉義市店家攜手合作成立「家庭照顧者微笑商店」，在店家熱情響應下，特色商店從原來的24家增加至43家，微笑商店的型態更是多元豐富有美髮、餐飲、舒壓按摩甚至是旅遊業，將微笑商店地圖版面擴大，升級為2.0版本。

蕭順惠分享照顧失智的母親已12年，從輕微失智還能自由行動，到現在大小便失禁，不分日夜自言自語且非常躁動，有時候自己常感到心力交瘁。幸虧有長照服務資源進入，讓她有了放鬆的時間，以前她只會到連鎖速食店或便利商店坐著休息，在得知有照顧者微笑商店服務後，她喘息的口袋名單增加了許多，微笑商店因為很能理解他們的境況，透過親切的問候與服務，讓她的心放鬆了不少，減輕照顧壓力。

市衛生局長廖育瑋也是長期照顧管理中心主任表示，根據衛生福利部調查結果，每位家庭照顧者平均照顧1人，平均照顧8.89年，每天平均照顧11.2小時，非常辛苦。

衛生局表示，為了鼓勵照顧者走出照顧環境，照顧者只需到微笑商店消費集滿3點，就能領取百元消費券，並可在任一家微笑商店折抵消費。另外也將簡章資訊數位化，照顧者透過官方帳號，即時接收相關長照資訊及家庭照顧者課程。

照顧者只需要經由社工評估符合資格，即可獲得「嘉義市微笑商店」會員卡與微笑商店地圖乙張，憑卡即享有特約商店特別折扣與優惠。