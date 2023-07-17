南市和緯路1公里施工3年 路旁軟體科技園區指日可待

台南市眾所期盼，也關係地方發展的和緯路五段延伸工程進度已達92％，預計在9月完工，由於關係到安平的觀光交通，市長黃偉哲今天視察施工情形，對彎道超高設計，車輛過彎更平穩安全，以及增加保護陸蟹生態的設施，高度肯定及稱許。他強調，目前最重要的是安平跨港大橋能順利發包。

工務局在簡報中表示，7月適逢陸蟹釋幼旺季，此工程採納專家建議，配合增設陸蟹通道於分隔島、雙孔箱涵處及增設護蟹減速告示牌，未來也會配合陸蟹釋卵季晚上事實控管車輛，防止陸蟹被壓死。

工務局指出，為紓解安平舊城區因觀光人潮不斷攀升所帶來的交通壅塞問題，經市府極力爭取，獲中央核定補助3.5億元經費，辦理中西區和緯路五段延伸工程，長度約1公里、寬度30公尺，近期工程進度已達92%。

和緯路全長5.4公里，自民國78年起至今已依序分10餘期計畫開闢北區北門路，往西至華平路共約4.4公里，投入近25億元，此案今年完工後，也打通最後一哩路。

近來有社群網站對此工程提出疑問，工務局強調，此案工程依內政部規範辦理「超高設計」，讓車輛過彎保持穩定和平衡，以提高行車的安全性和舒適性；在生態保育方面，為減輕既有生態衝擊，於華平路側設置2處雙孔箱涵，恢復排水路聯通；並對工區周邊各魚塭地設置通排水管，以保各魚塭常有活水流通，供動植物棲息用。

和緯路新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，屆時安平區及中西區交通路網更趨完整。

黃偉哲說，目前最重要的是安平跨港大橋能順利完成招標，早日施工及完工，才能有效銜接和緯路。另和緯路延伸段南側為教育部學產用地，卻因為三七五減租關係，致土地無法使用，去年經行政院長蘇貞昌的幫忙，得以解決問題，將補償近20億元，未來開闢軟體科技園區，除了有效利用土地、帶動產業也帶動地方發展。