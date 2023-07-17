快訊

政大書城8月底停業李銘輝證實 網友讀者不捨

母親報案協尋失蹤10年兒子 軍方閒置眷舍發現已成白骨

高雄知名冰店傳食物中毒 11人消暑吃冰致血便、腎衰竭送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市和緯路1公里施工3年 路旁軟體科技園區指日可待

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區和緯路延長段即將完工，市長黃偉哲今天視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延長段即將完工，市長黃偉哲今天視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影

台南市眾所期盼，也關係地方發展的和緯路五段延伸工程進度已達92％，預計在9月完工，由於關係到安平的觀光交通，市長黃偉哲今天視察施工情形，對彎道超高設計，車輛過彎更平穩安全，以及增加保護陸蟹生態的設施，高度肯定及稱許。他強調，目前最重要的是安平跨港大橋能順利發包。

工務局在簡報中表示，7月適逢陸蟹釋幼旺季，此工程採納專家建議，配合增設陸蟹通道於分隔島、雙孔箱涵處及增設護蟹減速告示牌，未來也會配合陸蟹釋卵季晚上事實控管車輛，防止陸蟹被壓死。

工務局指出，為紓解安平舊城區因觀光人潮不斷攀升所帶來的交通壅塞問題，經市府極力爭取，獲中央核定補助3.5億元經費，辦理中西區和緯路五段延伸工程，長度約1公里、寬度30公尺，近期工程進度已達92%。

和緯路全長5.4公里，自民國78年起至今已依序分10餘期計畫開闢北區北門路，往西至華平路共約4.4公里，投入近25億元，此案今年完工後，也打通最後一哩路。

近來有社群網站對此工程提出疑問，工務局強調，此案工程依內政部規範辦理「超高設計」，讓車輛過彎保持穩定和平衡，以提高行車的安全性和舒適性；在生態保育方面，為減輕既有生態衝擊，於華平路側設置2處雙孔箱涵，恢復排水路聯通；並對工區周邊各魚塭地設置通排水管，以保各魚塭常有活水流通，供動植物棲息用。

和緯路新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，屆時安平區及中西區交通路網更趨完整。

黃偉哲說，目前最重要的是安平跨港大橋能順利完成招標，早日施工及完工，才能有效銜接和緯路。另和緯路延伸段南側為教育部學產用地，卻因為三七五減租關係，致土地無法使用，去年經行政院長蘇貞昌的幫忙，得以解決問題，將補償近20億元，未來開闢軟體科技園區，除了有效利用土地、帶動產業也帶動地方發展。

不但可分擔安平舊城區的車流，未來亦藉由規畫中的「安平歷史風貌園區聯絡道」，銜接「北外環道四期」，使周邊整體交通更為便捷，帶動安平區、中西區、北區、安南區等地區整體經濟及觀光發展。

台南市中西區和緯路延長段即將完工，市長黃偉哲今天視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延長段即將完工，市長黃偉哲今天視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延長段即將完工，市長黃偉哲今天視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區和緯路延長段即將完工，市長黃偉哲今天視察施工情形。記者鄭惠仁／攝影

港大

延伸閱讀

縣長王惠美許願「彰北快捷道路」預定2026年6月通車

高科實中落腳橋頭新市鎮 籌備處8月揭牌

南市交通死亡老人占近半 市府啟動高齡交通安全計畫

穿秦嶺輸水 長江、黃河在關中握手了

相關新聞

颱風泰利只帶一日雨 水庫進帳少台南水情黃燈無法解除

颱風泰利外圍環流掃過南部雖然台南許多地區下雨，正雨勢集中在平原與沿海地段、各水庫進帳不多，市府表示，減壓供水的黃燈仍無法...

嘉縣好美里「長出」25公傾沙灘 種樹固沙遇難題

嘉義縣布袋鎮「天空之鏡」好美里沙灘近年復育有成，沙灘面積拓增25公頃，海岸線至岸邊距離增加近300公尺，但這塊新增的國土...

不讓日月潭泳渡專美於前！南市首辦泳渡虎頭埤 18日開始報名

不讓日月潭泳渡專美於前，台南市政府呼應市議員李偉智在虎頭埤舉辦泳渡的建議，決定8月13日舉辦「2023虎頭埤水與綠─泳渡...

嘉市微笑商店版圖增43家 貼心照顧者喘息再出發

為減輕照顧者壓力，嘉義市長期照顧管理中心結合社區網絡與嘉市店家攜手合作成立「家庭照顧者微笑商店」，成立1周年在店家響應下...

新建大樓若發生電動車火警 台南消防局：31件滅火毯定夠用

電動車蔚為風潮，一輛電動車起火最少需20噸的水才能撲滅，因應新建大樓地下停車場如發生電動車火災，台南市已有31件滅火毯，...

南市和緯路1公里施工3年 路旁軟體科技園區指日可待

台南市眾所期盼，也關係地方發展的和緯路五段延伸工程進度已達92％，預計在9月完工，由於關係到安平的觀光交通，市長黃偉哲今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦