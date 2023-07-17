全台最長25公尺飛龍風箏將施放 七股鹽山周六風箏節登場

台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會7月22、23日將在七股鹽山辦理「七股鹽山風箏嘉年華-空中侏儸紀」活動，有逾20件大型軟體恐龍風箏在鹽山上空翱翔，熱鬧可期。

主辦單位說，該活動22、23日上午11點至下午6點集結台灣北中南風箏達人，除施放由紐西蘭授權、全台最長25公尺的飛龍風箏，還有德國風箏設計師Rolf費時2個月、由2000多片風箏布縫製而成，起飛氣勢磅礡的飛天龍風箏，及首次曝光20公尺擬真暴龍風箏和萌度爆表的Q版三角龍風箏，全場將超過20隻大型軟體恐龍風箏，讓七股鹽山化身神奇的恐龍世界。

此外，還有應景冰淇淋、鯨魚等造型軟體風箏，以及超過百米的老鷹、蜜蜂等串聯風箏和平面造型風箏。

台鹽公司副總經理李杰翰說，除天上大型風箏的展演，地面還有搖擺大白鵝、動感蚵寶等豐富的風動地景風箏，現場也特別規畫好康活動和民眾分享，包括「打卡送鹹冰棒」，每天下午2點起發送，每日限量100名，。下午3點提供風箏彩繪DIY互動體驗，每日一場30名，活動前15分鐘開放現場報名。台塩生技七股、布袋門市22、23日也推出出透心涼優惠，各式清潔洗卸、防曬產品7折起，台塩海洋鹼性離子水每箱特價460元，登錄發票有機會將TOYOTA GR86跑車開回家。