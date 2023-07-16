新措施！台南下周主動出擊 防登革熱擴散醫檢師到府篩檢

台南市今天新增16例登革熱確診病例，累計達347例，防治中心表示，目前除了本土疫情嚴峻，東南各國病例數也不斷攀升，境外移入個案數為3年來新高，暑期不少民眾前往東南亞旅遊，提醒返國後兩周內，如果疑似症狀不能掉以輕心，中心也與醫檢師公會合作，下周起將針對熱區主動由醫檢師挨家挨戶上門篩檢，徹底找出隱藏個案。

防治中心表示，目前社區中仍會發現找不到感染源的病例，雖然各地都有篩檢站，但高風險者並不一定會主動篩檢，也有人些人感染卻沒有症狀，也不會接受篩檢，因此與醫檢師合作，針對確診病患住家活動範圍50公尺內，在進行噴藥防治的同時，醫檢師也將配合一起主動上門，協助篩檢。

防治中心表示，截至下午3點經疾病管制署研判新增16例登革熱確診病例，其中東區新增6例，永康區、仁德區、歸仁區各新增3例，安南區新增1例，年齡介於13歲至81歲，9例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現。

防治中心指出，根據疾病管制署統計數據，登革熱境外移入病例數已創近3年來新高，觀察近期國際疫情分析，東南亞國家如馬來西亞、泰國、柬埔寨登革熱病例數皆高於近3至4年同期，且仍呈現上升趨勢，國內本土疫情嚴峻的同時，更擔心境外移入病例增添額外風險，先後感染不同型別登革病毒恐增加登革熱重症機率。

中心表示，暑假旅遊旺季，民眾出國旅遊、返鄉探親務必注意防範登革熱，出國前請做好居家內外環境巡檢，易積水容器應倒置、加蓋或妥善收置；旅遊中，應加強自身防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用經衛生福利部核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑；返國後2周內請密切留意自身健康狀況，倘出現登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。