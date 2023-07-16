台南聖母廟月老牆上貼滿4萬對結婚照 辦聯誼活動名額秒殺

台南位在安南區的正統鹿耳門聖母廟，最近連續舉辦兩次單身聯誼活動，報名的男性都大爆滿，主要原因除了與市府合辦，多了身分認證的一層保障外，可能與南科近年男性單身工作人員多也有關係，而聖母廟內的月老，多年來也是口碑卓著，光是樓梯間牆上貼著的還願結婚照，就多達4萬多張，可以看出廟內月老神明牽線的成果豐碩。

台南廟多、供奉月老的廟也多，大多有悠久的歷史，造就許多好良緣，每年到了西洋情人節、七夕或過年前後，月老神前都擠滿了求姻緣的信男信女，除了知名的4大月老，包括大觀音亭、重慶寺、大天后宮、祀典武廟供奉的月老外，位在非市區的聖母廟，廟內除了香火鼎盛的媽祖外，月老也是超有名氣。

廟方表示，廟內位在3樓的開基月老，從1981年設立以來，成就很多姻緣，也有許多人順利找到另一半後，來廟內還願，1991年廟內開始讓還願的信眾在月老殿左右兩側的牆上張貼結婚照，在燒化之前求來的姻緣線之後，並在廟內登記簿上登記，求月老保祐夫妻感情順利，到目前為止，照片已經多達4萬多張，兩側高達約6層樓高的梯間，被貼得滿滿，而登記簿上則有6萬多對，而沒有貼照片及登記的，更是不記其數。

今年1月，廟方整修完成的「月老星君姻緣殿」開放，被網友笑稱現場浪漫氣氛倍增，七彩漸層變化的燈牆頗有「夜店風」，更是受到年輕人的喜愛，參拜人潮眾多，而且不只台灣人拜月老，從現場許多信眾寫下的祈語，有英文、日文等外國語言，可以看出不分國籍，單身男女求愛不分信仰。

廟方表示，整修後，就一直想舉辦聯誼活動，回應月老的心意，今年5月第一次舉辦，名額秒殺，這次辦在8月20日，也是開放報名不到半小時，180個男生名額就被搶光，網友還敲碗11月11日光棍節再辦一場，這次可能會針對廟內點姻緣燈的信眾舉辦活動。