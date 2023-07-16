台日交流熱絡 日本山口縣到林百貨辦觀光物產展
剛與台南市締盟的日本山口縣，今天在山口縣出身的林方一所創辦的林百貨舉辦「Meet山口in台南」觀光物產推廣活動，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，向知事村岡嗣政致意，祝賀活動圓滿成功，也盼山口縣的觀光跟豐饒物產能更廣為台南市民所知。
葉澤山表示，昨天山口縣剛與台南市締盟，今日更選在與山口縣極具淵源的林百貨舉辦物產推廣活動，展售山口縣物產資源。希望透過這樣的交流深化兩地友誼，雙方的旅客多多互訪。村岡嗣政致詞時也特別提及，昨日與黃偉哲會面時，黃市長請他吃許多美味的芒果，他非常喜歡。
今日活動除了播放山口縣推廣影片，村岡知事也在現場的旅遊分享會玩山口縣猜謎遊戲，場面熱絡。展場並提供山口地酒、果汁、和菓子等農特產提供民眾免費品嘗，還有山口縣自由行諮詢服務及旅遊資料供民眾索取，活動熱鬧精采有趣，參與民眾大呼超值好玩。
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