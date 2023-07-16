通往六輕的麥寮後安大橋封閉拆橋 中、大型車請繞道

雲林縣麥寮鄉後安大橋是六輕工業區往來麥寮、台西的重要橋梁，橋齡已逾40年老舊不堪，且僅兩車道尖峰時段容易塞車成交通瓶頸，地方一再陳情改善，台塑以麥電促協金補助1億餘元加上水利署補助7千多萬元共計約兩億元，今起封橋進行拆除重建，將以兩側臨時便橋通行，大型車請繞道行駛，新橋工程預計明年底完工。

橫跨麥寮鄉施厝大排的後安大橋，連結雲1號及雲3線道路，是六輕往來麥寮鄉、台西鄉的重要樞紐，但該橋老舊狹窄、高度及通洪斷面不足，嚴重影響進出交通，當地居民說，後安大橋原是後安村進出的主要橋梁，自六輕建廠後車流爆增，平均一天都有幾千輛的大小車輛通行。

居民說，橋齡已40多年，實經不起重型車的高流量，每大型車通行，橋體震動搖搖欲墜，很可怕，尤其上下班，因橋面狹窄，橋頭又與聯1道路交叉，轉彎十分困難，雖設有紅綠燈，但每天上下班一定要靠人力指揮，停留橋上等紅燈，車來車往震動更擔心不知會不會斷橋，重建已十分迫切。

地方一再陳情，水利署補助7500萬元，台塑也運用運用麥電促協金補助1億3300億元合計共兩億餘元，由雲林縣府辦理「麥寮雲3線後安大橋改建工程」，施工單位已在後安大排兩側完成臨時便橋，今天封橋將進行拆除重建工程。

縣府工務處長汪令堯指出，工期約19個月預計113年9月完工，採落2墩預力梁橋設計，新橋寬18公尺，橋長61.2公尺，將擴寬為雙向4車道，為滿足大排治理及居民進出需求，橋高也增加近1公尺。

工務處指出，採「半半施工」方式，不影響上、下班車流通行，但施工期間禁行中、大型車輛通行工區，全時段改駛至雲1線；上班時間（06：30-08：00）將配合調撥雲1線車道，並加派人力指揮疏導車流，施工期間請按路口的指示牌繞行，造成不便請見諒。

麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車，請按指示牌繞行。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉老舊的後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間嚴禁通行中、大型車，請按指示牌繞行。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉通往六轎的老舊後安大橋封橋拆除，舊橋兩側搭建小型車及機車通行的便橋，施工期間會採取路線調撥，並嚴禁中、大型車通行工區，請按指示牌繞行。記者蔡維斌／攝影