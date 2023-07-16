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鹿耳門土城聖母廟單身聯誼秒殺 未婚者猛敲碗光棍節再辦！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的月老星君姻緣殿今年全新啟用。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的月老星君姻緣殿今年全新啟用。圖／鹿耳門土城聖母廟提供

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼，昨天上午一開放報名，27分鐘內男性180個名額就全滿，女性也在中午額滿。廟方今天表示，該廟月老星君很靈驗，30多年來至少促成6萬對佳偶。

安南區土城聖母廟表示，這次報名較特別，是線上報名就要繳費，但在關閉報名時，同時有許多人匯款，造成報名人數超過名額，但經初步審查，額滿前報名的人中，約有30人沒繳費成功，將失去參加活動資格，由已繳費的人終依照時間順序遞補。另女性部分，因考量到有先人會報名但不一定會參加，名額200人，也在昨天中午額滿。

土城聖母廟說，這次男性報名費800元、女性300元，是採以價制量方式，沒想到27分鐘內就額滿，讓許多有意報名的年輕男女向隅，特別是有來點月老姻緣燈的人都沒有人報到名，為了彌補這些遺憾，將針對這些有點鴛鴦燈的年輕男女特別辦一次單身聯誼。另有許多人敲碗，希望中秋節再辦單身聯誼，廟方表示，因工作人員無法負荷，決定不辦，考慮11月11日光棍節再辦。

土城聖母廟說，該廟在民國70年供奉月老神君，因月老靈驗，締結許多良緣，也吸引各地男女來此求姻緣，由於促成良緣的對數太多，民國80年開放讓締結良緣的民眾貼放結婚照片在姻緣走廊，至今已累積6萬對，因有許多人並沒有拿照片來放，實際對數應更多。

台南市民政局與土城勝府廟因今年5月21日第一次舉辦單身聯誼活動「戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊」報名大爆發，決定8月20日的單身聯誼名額增加3倍，希望促成更多良緣，昨天上午8點一開放報名，男性180個名額全滿，寫下誇張紀錄。

台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的月老星君姻緣殿今年全新啟用。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的月老星君姻緣殿今年全新啟用。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的因緣走廊貼滿還願佳偶的結婚照片。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的因緣走廊貼滿還願佳偶的結婚照片。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的月老星君姻緣殿今年全新啟用。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的月老星君姻緣殿今年全新啟用。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的因緣走廊貼滿還願佳偶的結婚照片。圖／鹿耳門土城聖母廟提供
台南市安南區鹿耳門土城聖母廟的因緣走廊貼滿還願佳偶的結婚照片。圖／鹿耳門土城聖母廟提供

單身聯誼活動 月老

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