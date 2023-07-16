鹿耳門土城聖母廟單身聯誼秒殺 未婚者猛敲碗光棍節再辦！

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼，昨天上午一開放報名，27分鐘內男性180個名額就全滿，女性也在中午額滿。廟方今天表示，該廟月老星君很靈驗，30多年來至少促成6萬對佳偶。

安南區土城聖母廟表示，這次報名較特別，是線上報名就要繳費，但在關閉報名時，同時有許多人匯款，造成報名人數超過名額，但經初步審查，額滿前報名的人中，約有30人沒繳費成功，將失去參加活動資格，由已繳費的人終依照時間順序遞補。另女性部分，因考量到有先人會報名但不一定會參加，名額200人，也在昨天中午額滿。

土城聖母廟說，這次男性報名費800元、女性300元，是採以價制量方式，沒想到27分鐘內就額滿，讓許多有意報名的年輕男女向隅，特別是有來點月老姻緣燈的人都沒有人報到名，為了彌補這些遺憾，將針對這些有點鴛鴦燈的年輕男女特別辦一次單身聯誼。另有許多人敲碗，希望中秋節再辦單身聯誼，廟方表示，因工作人員無法負荷，決定不辦，考慮11月11日光棍節再辦。

土城聖母廟說，該廟在民國70年供奉月老神君，因月老靈驗，締結許多良緣，也吸引各地男女來此求姻緣，由於促成良緣的對數太多，民國80年開放讓締結良緣的民眾貼放結婚照片在姻緣走廊，至今已累積6萬對，因有許多人並沒有拿照片來放，實際對數應更多。