挨批搶錢 嘉市爭議槽化線全塗銷

嘉義市新民路有處機車待轉格旁畫小三角型斜紋槽化線，依道路交通條例任意穿越、停車槽化線會被開單，民眾批「搶錢」、「白癡設計」，議員要求全面檢視改善；交通處說，為保障機車行人交通安全，50多處待轉區旁槽化線，月底前塗銷。

有網友在社群媒體「嘉義綠豆大小事」貼照片，提醒機車待轉區旁畫小三角型斜紋槽化線是陷阱，「不能壓到槽化線否則會受罰，擺明政府又在搶錢」，「怕待轉車輛被撞，所以畫槽化線，禁止車輛通行。「建議立鋼梁效果比較好，想知道是那一個白癡的設計。」

交通處說，畫槽化線用意是提醒汽車注意待轉區機車，跨越或停在槽化線上依道路交通管理處罰條例，一般道路罰900元以上，1800元以下罰鍰。如果不小心跨越或停在槽化線上，警方可以開單，被檢舉也會成立。

議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節接獲民眾反映，追著交通處要答案，終於得到確定回覆，嘉市目前總計約有50多處，緊貼機車待轉區旁的不合理槽化線，將在本月底前塗銷完畢。

交通處將在此類待轉格旁改用標誌牌面，提醒用路人注意機車待轉區。