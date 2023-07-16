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台灣永續行動 台南獲8獎 成績6都第1
台南市環保局「空品智慧監控治理」，透過空品微型感測器的物聯網，能溯源查緝有效管制汙染，讓藍天日數比例2022年首度達到9成。此舉也獲得2023亞太暨台灣永續行動獎評選金獎，另南市府今年共獲得3金2銀3銅，成績六都第一。
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市府共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一，3座金獎都是以科技力解決與民眾生活迫切相關議題。「空品智慧監控治理」，透過空氣品質微型感測器物聯網，讓同仁溯源查緝解、有效管制汙染，讓藍天日數比例2022年首度達到9成。
衛生局結合科技推出「e護台南保障市民健康」，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA(到院前心肺功能停止)急救率2022年提升至31.99%。交通局「數位創新，台南好停車」，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75%，路邊停車使用率也提升至69%。
2座銀獎呈現推動低碳建設的成果。銀獎分別為教育局「低碳校園，永續台南」；水利局「綠道學，公民永續實踐」。3座銅獎分別為地政局「樂活台南永續長勝」；工務局「道路挖掘資訊整合」；經發局「推升觀光工廠永續實」。
黃偉哲說，淨零永續不能是紙上談兵或文宣口號，而是在城市生活落實，讓民眾漸漸有感，還拿得出實績，台南市用成績證明做真的，而且是市府團隊和市民齊心努力執行。
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