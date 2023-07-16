聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣永續行動 台南獲8獎 成績6都第1

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8獎。圖／台南市政府提供
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8獎。圖／台南市政府提供

台南市環保局「空品智慧監控治理」，透過空品微型感測器的物聯網，能溯源查緝有效管制汙染，讓藍天日數比例2022年首度達到9成。此舉也獲得2023亞太暨台灣永續行動獎評選金獎，另南市府今年共獲得3金2銀3銅，成績六都第一。

2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市府共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一，3座金獎都是以科技力解決與民眾生活迫切相關議題。「空品智慧監控治理」，透過空氣品質微型感測器物聯網，讓同仁溯源查緝解、有效管制汙染，讓藍天日數比例2022年首度達到9成。

衛生局結合科技推出「e護台南保障市民健康」，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA(到院前心肺功能停止)急救率2022年提升至31.99%。交通局「數位創新，台南好停車」，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75%，路邊停車使用率也提升至69%。

2座銀獎呈現推動低碳建設的成果。銀獎分別為教育局「低碳校園，永續台南」；水利局「綠道學，公民永續實踐」。3座銅獎分別為地政局「樂活台南永續長勝」；工務局「道路挖掘資訊整合」；經發局「推升觀光工廠永續實」。

黃偉哲說，淨零永續不能是紙上談兵或文宣口號，而是在城市生活落實，讓民眾漸漸有感，還拿得出實績，台南市用成績證明做真的，而且是市府團隊和市民齊心努力執行。

台南 物聯網 衛生局 觀光工廠 空氣品質 水利局 黃偉哲

延伸閱讀

南市獲台灣永續行動8獎肯定 黃偉哲：淨零永續民眾有感

中市府推綠色殯葬、宗教低碳 4年減碳10座大安森林公園

永豐ESG低碳高息 掛牌首日爆量大漲

112分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填

相關新聞

台南雨水下水道 部分老舊需整修

台南市雨水下水道長度雖然居全台之冠，部分雨水下水道卻是又老又窄，有的下水道甚至達「半百」高齡，面對頻繁的強降雨總是逢雨必...

挨批搶錢 嘉市爭議槽化線全塗銷

嘉義市新民路有處機車待轉格旁畫小三角型斜紋槽化線，依道路交通條例任意穿越、停車槽化線會被開單，民眾批「搶錢」、「白癡設計...

雲林斗南米遠征杜拜 專攻壽司店

雲林縣斗南鎮生產的台灣米，去年外銷千噸到澳洲紐西蘭，今年首航出口22公噸至中東杜拜，8月起至年底預計再出口百噸；媒合外銷...

台灣永續行動 台南獲8獎 成績6都第1

台南市環保局「空品智慧監控治理」，透過空品微型感測器的物聯網，能溯源查緝有效管制汙染，讓藍天日數比例2022年首度達到9...

安倍晉三紀念影像展台南登場 安倍與李登輝天堂飲酒同樂畫作曝

安倍晉三紀念影像展台南場今天在東區耘非凡美術館盛大開幕，台南市長黃偉哲及山口縣村岡嗣政知事訪問團一行均出席，旅日畫家姚旭...

岸信夫促成 日本前首相安倍晉三故鄉山口縣與南市締盟

最挺台灣的日本前首相安倍晉三故鄉日本山口縣村岡嗣政知事，今日率領訪問團一行36人蒞臨台南並簽署兩市「觀光、物產、經濟交流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦