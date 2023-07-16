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雲林斗南米遠征杜拜 專攻壽司店

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林斗南鎮農會生產的台灣米，今天首航出口22公噸至中東杜拜；8月起每個月持續出口，到年底預計再出口110至200公噸。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南鎮農會生產的台灣米，今天首航出口22公噸至中東杜拜；8月起每個月持續出口，到年底預計再出口110至200公噸。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮生產的台灣米，去年外銷千噸到澳洲紐西蘭，今年首航出口22公噸至中東杜拜，8月起至年底預計再出口百噸；媒合外銷的台灣優米總經理陳建彰說，全阿拉伯地區一年進口短米13公噸，但都是業者各自設法進口，農會這次大量出口，專攻壽司店等連鎖餐飲業試水溫，穩定通路後可望持續出口。

斗南鎮生產台灣米，水源豐沛、日照長及黏質土等種植環境優勢，在國內稻米主產區占舉足輕重地位，斗南農會總幹事張燕容表示，現行以集團契作及產銷一體營運機制生產稻米，面積約600公頃，內銷通路多以日式豬排餐廳等連鎖餐飲業，及便利商店鮮食廠為主，去年開始拚外銷，首度出口銷往澳洲。

陳建彰為讓台灣人在國外也能吃到故鄉質優米食，找斗南農會合作出口，開啟海外市場，在政府協助下，昨天與陳吉仲、立委劉建國農糧署長胡忠一及農糧署中區分署分署長姚士源等，將好米封櫃送出，飛往中東。

斗南農會出口台南11號米，pH值7.4，新鮮度超越一般pH值6.8水平，透過低溫、烘乾、精米、篩選及包裝，低溫冷鏈航運至杜拜，總計5個貨櫃，陳吉仲說，外銷市場打開不僅直接增加農民收入，農委會會將成功模式運用到各地專產良質米農會，提升稻農收入。

「晶片找台積電，良質米找斗南。」劉建國說，杜拜是高收入高消費國家，台灣米能打開這條外銷通路不容易。

近日引起關注「白飯之亂」，顯見年輕人愛吃米食，陳吉仲大讚「非常好！」鼓勵學校午餐提供在地、當季優質糧食米，讓孩童從小就知道國產米很好吃的。

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