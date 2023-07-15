岸信夫促成 日本前首相安倍晉三故鄉山口縣與南市締盟

最挺台灣的日本前首相安倍晉三故鄉日本山口縣村岡嗣政知事，今日率領訪問團一行36人蒞臨台南並簽署兩市「觀光、物產、經濟交流協定」，格外具有台日友好的意義，台南市長黃偉哲感謝村岡知事率團前來，並表示今日台南與山口縣順利完成締盟，必須感謝安倍晉三前首相胞弟、前防衛大臣岸信夫的大力促成，這不僅對兩市意義重大，更是台日友好的最佳見證。

黃偉哲指出，台南的蝴蝶蘭、芒果等農特產夙負盛名，並有獨特的關仔嶺泥漿溫泉，以及全台歷史最悠久的曾文水庫馬拉松等等，而山口縣同樣產業種類豐富且觀光發達，兩市有諸多可以合作的面向，他對彼此後續交流信心滿滿，相信不久的將來，台南市民會以品嘗山口縣出產的蘋果、和牛及獺祭清酒等等，視為日常的享受之一。

村岡嗣政知事表示，2021年雙方議會締結姊妹會，2022年山口縣也在台南展示傳統工藝品，雙方交流頻繁，他進而確信台南與山口縣定能在觀光、物產及經濟等領域深化合作。他並感謝黃市長每年贈送來自台南的芒果，且聽聞黃市長提及台南馬拉松，身為跑者的他躍躍欲試，期待未來能進行相關交流。

村岡知事並在現場介紹山口縣，他表示山口縣觀光資源豐富，擁有美食、溫泉及優美自然景觀，在運動休閒方面也有頗受歡迎的下關馬拉松、單車旅行等等，明(16)日將在林百貨舉辦觀光物產交流活動，期待能讓更多台南市民認識山口縣。

台南市議會祕書長汪啟瑞、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、台南市政府城市外交顧問野崎孝男、新聞及國際關係處長蘇恩恩也一同出席見證儀式。

汪啟瑞表示，2021年5月台南市議會與山口縣議會締結為友好議會，要特別感謝日本前防衛大臣岸信夫以及山口縣議會副議長島田教明大力促成。他並提及日台國際交流高峰會明(2024)年將移師台南主辦，這也正是台南400舉辦的一年，誠摯邀請大家明年再訪台南一同參與盛會。

山口縣議會副議長暨日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長島田教明表示，自2013年聯盟成立以來，在前防衛大臣岸信夫的支持下，雙方一步步深化關係，除了兩市議會已締盟外，他非常開心今天能見證山口縣與台南正式簽署協定，兩市關係更上層樓。他並表示，山口縣議會將持續支持兩市的交流，期待未來雙方的友好發展。

黃偉哲表示，台南在2024年將有台南400系列活動，包含年初的台灣燈會、國際蘭展等活動，屆時台南會相當熱鬧精采，歡迎山口縣的朋友共襄盛舉。