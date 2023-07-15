快訊

田徑亞錦賽／破30年全國紀錄 林昱堂跳8公尺40放眼奪金

日前深陷性騷擾疑雲 神腦公告董座鄭宏輝今辭職

吳子嘉痛批爛黨 柯文哲承認：民眾黨跨不過濁水溪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市登革熱增10累計332例 市府加強噴藥惹議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供

南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診10例登革熱確診病例，目前累積病例為332例，其中永康區新增5例、東區新增4例、新化區新增1例，年齡介於28歲至81歲，8例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

病例數增加受到噴藥影響及紛爭也多，衛生局表示，鑒於台南市登革熱疫情嚴峻，一旦發生確診病例，依疾病管制署訂定的登革熱防治工作指引，須立即於確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治作業，殺死躲藏於住家內可能帶病毒之病媒蚊成蚊，以避免更多健康的民眾被這些帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱，但執行化學防治前，有許多注意事項需請民眾多加留意。

登革熱防治中心主任蘇世斌主任提醒，執行化學防治前，每戶都會收到緊急室內噴藥通知單，為了保障自己與家人的健康，請民眾務必詳閱，戶內化學防治作業皆是由具有專業施藥證照的人員進行，執行方式為透過熱煙霧機進行空間噴灑，使用的藥劑種類以「合成除蟲菊」為主，濃度則是依據國家衛生研究院測試可達到有效殺死病媒蚊且較不會形成抗藥性的濃度為基準，此類藥物主要針對節肢動物具強烈毒性，對於人體毒性很低。

噴藥前，請民眾要將食物、餐具收好，如有養魚，一定要暫時關閉打氣並將魚缸密閉，另請不要過度包覆，以免病媒蚊躲藏其中；噴藥期間，所有人員及寵物都應離開室內；噴藥後，應密閉1小時以上，使藥劑充分發揮作用殺死病媒蚊成蚊；1小時後建議戴口罩、穿著鞋子進入室內，務必小心行走避免地面濕滑，將門窗打開通風，以利殺蟲劑排出，約通風30分鐘再進入室內，噴藥後可能有少許藥劑殘留在物品表面，民眾可以濕抹布充分擦拭清除。

蘇世斌說，緊急化學防治是因應疫情最快速、有效降低立即風險的防治手段，但是落實孳生才是防治登革熱的重中之重，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延。

衛生局持續落實社區孳清，在東區、南區、北區、永康區、安南區、新化區及歸仁區共調查2202戶、其中陽性戶13戶，查獲507個積水容器、19個陽性容器，衛教2100人次，開立10張舉發單。為能積極找出潛在病例，防治中心持續在仁德、歸仁、永康、北區設置擴大採檢站，提供採檢服務。另37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應盡速主動前往接受篩檢。

台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供
台南市衛生局表示，在確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治，是避免更多健康的民眾被帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱。圖／衛生局提供

登革熱 病媒蚊 衛生局

延伸閱讀

台南登革熱增10例累計332例 出現疑似症狀應就醫

登革熱第二例 台中大里傳1退休男疑雲林感染今噴藥

化被動為主動 台南熱血醫檢師前進登革熱高風險區抽血

高雄今日登革熱+0 近3天查獲9處孳生源都罰1200元

相關新聞

南市登革熱增10累計332例 市府加強噴藥惹議

南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診10例登革熱確診病例，目前累積病例為332例，其中永康區新增5例、東區新增4例、...

安倍晉三紀念影像展台南登場 安倍與李登輝天堂飲酒同樂畫作曝

安倍晉三紀念影像展台南場今天在東區耘非凡美術館盛大開幕，台南市長黃偉哲及山口縣村岡嗣政知事訪問團一行均出席，旅日畫家姚旭...

岸信夫促成 日本前首相安倍晉三故鄉山口縣與南市締盟

最挺台灣的日本前首相安倍晉三故鄉日本山口縣村岡嗣政知事，今日率領訪問團一行36人蒞臨台南並簽署兩市「觀光、物產、經濟交流...

台積電首度雲林徵才收百張履歷 83家廠商提供2千個職缺

雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才，主辦單位統計，今天吸引近千名求職...

雲林登革熱增6例累計33例 空拍機巡查兩天開罰17戶

雲林縣登革熱疫情持續延燒，今天新增6例確定病例，均住在古坑鄉，全縣累積確診已有33例，擔心疫情蔓延，縣府鐵腕執法嚴懲，派...

疑光電掮客申請大佃農遭拒 竟投訴南市府反咬農會

光電入侵台傳出南後壁特定農業區；疑土地掮客在光電未核准前，申請大佃農身分遭後壁農會拒絕受理，竟投訴市府，地方聞訊一片譁然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦