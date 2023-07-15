南市登革熱增10累計332例 市府加強噴藥惹議

南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診10例登革熱確診病例，目前累積病例為332例，其中永康區新增5例、東區新增4例、新化區新增1例，年齡介於28歲至81歲，8例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

病例數增加受到噴藥影響及紛爭也多，衛生局表示，鑒於台南市登革熱疫情嚴峻，一旦發生確診病例，依疾病管制署訂定的登革熱防治工作指引，須立即於確診病例居住地或活動地周遭50公尺範圍內進行緊急戶內化學防治作業，殺死躲藏於住家內可能帶病毒之病媒蚊成蚊，以避免更多健康的民眾被這些帶病毒的病媒蚊叮咬進而感染登革熱，但執行化學防治前，有許多注意事項需請民眾多加留意。

登革熱防治中心主任蘇世斌主任提醒，執行化學防治前，每戶都會收到緊急室內噴藥通知單，為了保障自己與家人的健康，請民眾務必詳閱，戶內化學防治作業皆是由具有專業施藥證照的人員進行，執行方式為透過熱煙霧機進行空間噴灑，使用的藥劑種類以「合成除蟲菊」為主，濃度則是依據國家衛生研究院測試可達到有效殺死病媒蚊且較不會形成抗藥性的濃度為基準，此類藥物主要針對節肢動物具強烈毒性，對於人體毒性很低。

噴藥前，請民眾要將食物、餐具收好，如有養魚，一定要暫時關閉打氣並將魚缸密閉，另請不要過度包覆，以免病媒蚊躲藏其中；噴藥期間，所有人員及寵物都應離開室內；噴藥後，應密閉1小時以上，使藥劑充分發揮作用殺死病媒蚊成蚊；1小時後建議戴口罩、穿著鞋子進入室內，務必小心行走避免地面濕滑，將門窗打開通風，以利殺蟲劑排出，約通風30分鐘再進入室內，噴藥後可能有少許藥劑殘留在物品表面，民眾可以濕抹布充分擦拭清除。

蘇世斌說，緊急化學防治是因應疫情最快速、有效降低立即風險的防治手段，但是落實孳生才是防治登革熱的重中之重，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延。