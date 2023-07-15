台南單身聯誼爆滿 民政局：女生人數增加就加開配對

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼活動，，主辦單位決定這次名額增加3倍，希望促成更多良緣，上午8點一開放報名，不到28分鐘男性180個名額全額，有人報名表才上傳一半發現已無法報名，直呼「會不會太誇張」。廟方說近30位在最後送出表單時沒有成功，會盡力協調加開名額，讓這些努力的男孩們在月老見證下得到幸福。

台南市政府民政局長姜淋煌指出，可能5月的活動有27對幸福單身男女成功配對，並大獲好評，且參加者條件都很好，男生有不少南科工程師，且至少都要穩定的工作，女生學經歷條件都很好，加上台南男生古意，又有官方把關，報名很熱烈，也相當樂見，目前先看女生報名情況，因為一定要男女有配對，如果女生報名超過就可以研議加開名額。

鹿耳門聖母廟被上午報名踴躍嚇到了，廟方說這次要收費800元，希望以價制量，要完成匯款轉帳，以為要1、2天才會額滿，沒想到才28分鐘男性180人就全額滿了，還有很多人已經完成匯款但沒有完成報名，會趕緊審核資格，完成匯款者不要擔心，全部都列為優先候補，這次女性報名也踴躍，到中午12點只剩30個名額預估傍晚可額滿。

正統鹿耳門聖母廟與市府民政局在5月21日所合辦的「 戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊 」聯誼活動，因大受好評，七夕前再再次攜手合作，民政局會針對報名者的個人資料加強審查，提供報名者安心的交友管道。本次活動提供360個名額，凡年齡介於25至45歲，並設籍於台南市或在台南市就業的未婚單身男女皆可報名參加。

鹿耳門聖母廟緊急公告，只要填寫表單完成、成功送出、有收到google表單自動回覆，就代表第一階段報名成功。如因匯款時間而導致報名失敗，但「已經匯款者」，將優先備取。7月15日早上9點前匯款成功但報名失敗者，請私訊粉專，提供匯款證明，之後匯款者不受理。已報名成功者，對帳無誤，會將資料轉呈民政局審核，審核單身條件合格，寄發錄取通知，審核不通過則會電話聯繫並全額退款。第一階段篩選完成會視情況候補、加開報名。

廟方說，實在太佩服報名成功的男性們，這次表單資料很多、很難填、還要上傳證件、匯款證明等，竟然有超過200位積極聰明的男孩在27分鐘內完成任務，其中近30位在最後送出表單時沒有成功，聖母廟會盡力協調加開名額，讓這些努力的男孩們在月老見證下得到幸福。