台南國產龍眼蜂蜜評鑑頒獎35人 黃偉哲：好吃的蜂蜜都在台南

台南市政府舉辦國產龍眼蜂蜜評鑑，評選出特等獎等黃宸柔等蜂農採收的蜂蜜，市長黃偉哲今天在新化果菜市場頒獎，並舉辦展售會促銷，外地民眾也可以直接打市政府提供的電話向得獎蜂農訂購。

今年有楠西區、歸仁區、東山區、六甲區、西港區、白河區、南化區等地蜂農參賽。35人得獎黃國珍與黃宸柔是父女檔、何育昌與何育忠是兄弟檔、江順良與江家豐是父子檔、蔡炳煌與蔡勝貿是父子檔、田偉志與廖若嘉是夫妻檔、林清田與卓雪玲是夫妻檔。

另陳世欽、江文仁、江順良、蔡勝貿、邱品嘉、吴美秋、江家豐、李宗銘、黃聖恩、田偉志等10人參加全國龍眼蜂蜜評鑑也獲獎。

黃偉哲表示，台南龍眼蜂蜜具獨特香氣與風味，推薦消費者多多購買優質的蜂蜜。蜂農大家非常辛苦，生產品質良好的蜂蜜，品質有保障，好吃的蜂蜜都在台南。

農業局說，頒獎在新化果菜市場，結合蜂蜜展售市集，感受到下午5點，現場蜂蜜、蜂蜜水、蜂花粉、蜂王乳、蜂蜜蛋糕等多樣美味選擇眾多，消費者前無法前往現場，可直接向以下得獎人訂購。