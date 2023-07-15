台南國產龍眼蜂蜜評鑑頒獎35人 黃偉哲：好吃的蜂蜜都在台南
台南市政府舉辦國產龍眼蜂蜜評鑑，評選出特等獎等黃宸柔等蜂農採收的蜂蜜，市長黃偉哲今天在新化果菜市場頒獎，並舉辦展售會促銷，外地民眾也可以直接打市政府提供的電話向得獎蜂農訂購。
今年有楠西區、歸仁區、東山區、六甲區、西港區、白河區、南化區等地蜂農參賽。35人得獎黃國珍與黃宸柔是父女檔、何育昌與何育忠是兄弟檔、江順良與江家豐是父子檔、蔡炳煌與蔡勝貿是父子檔、田偉志與廖若嘉是夫妻檔、林清田與卓雪玲是夫妻檔。
另陳世欽、江文仁、江順良、蔡勝貿、邱品嘉、吴美秋、江家豐、李宗銘、黃聖恩、田偉志等10人參加全國龍眼蜂蜜評鑑也獲獎。
黃偉哲表示，台南龍眼蜂蜜具獨特香氣與風味，推薦消費者多多購買優質的蜂蜜。蜂農大家非常辛苦，生產品質良好的蜂蜜，品質有保障，好吃的蜂蜜都在台南。
農業局說，頒獎在新化果菜市場，結合蜂蜜展售市集，感受到下午5點，現場蜂蜜、蜂蜜水、蜂花粉、蜂王乳、蜂蜜蛋糕等多樣美味選擇眾多，消費者前無法前往現場，可直接向以下得獎人訂購。
黃宸柔0955338159、何育昌0953247087、林清田0937363354、江文仁0937663193、何育忠0953740813、陳世欽0927027799、吳美秋0988502323、江家豐0972029436、蔡炳煌0935816875、康眉香0925826203、卓雪玲0975655777、田宗益0978650242、黃國展0986161357。江順良0952935292、周祺櫳0921807018、黃國珍0932759690、謝明煌0952549988、林進椿0933396450、邱意華0963427351、張嘉郡0919792478、羅元澤0981290217、邱品嘉0912792590、曾秀文0935475765、林俊良0932777756、廖若嘉0972071471、陳啓川0933343386、李耀同0952214620、蔡勝貿0934081556、黃聖恩0972171313、溫盛釩0910779235、李宗銘0910796979、力順天0929002819、田偉志0982813918、蔡帛晏0955131835、林志鴻0937496461。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言