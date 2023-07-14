曾受登革熱重創...台南歸仁市場旁出現確診 攤商如臨大敵

台南市登革熱疫情延燒，鄰近主要疫區仁德的歸仁區出現第一例確診，因確診個案就在人口稠密、曾爆發登革熱群聚感染的歸仁公有市場、文化中心運動公園所在許厝里，造成人心惶惶。今天文化中心體育公園放、歸仁市場全面噴藥防病媒孳生，曾是登革熱重災區的市場，攤販也如臨大敵、各個打掃清理排水管槽溝。

不過市場旁復興路住戶投訴，市場前一住戶四周堆放上百個積水的塑膠容器不願意清除，上次登革熱流行的時候「這整條街的人都感染」，可是這一次這一家還是不願意清理。里長陳素鑾說，環保局已經有來開單了但是住戶寧可繳罰款也不願意清理。