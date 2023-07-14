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曾受登革熱重創...台南歸仁市場旁出現確診 攤商如臨大敵

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影

台南登革熱疫情延燒，鄰近主要疫區仁德的歸仁區出現第一例確診，因確診個案就在人口稠密、曾爆發登革熱群聚感染的歸仁公有市場、文化中心運動公園所在許厝里，造成人心惶惶。今天文化中心體育公園放、歸仁市場全面噴藥防病媒孳生，曾是登革熱重災區的市場，攤販也如臨大敵、各個打掃清理排水管槽溝。

不過市場旁復興路住戶投訴，市場前一住戶四周堆放上百個積水的塑膠容器不願意清除，上次登革熱流行的時候「這整條街的人都感染」，可是這一次這一家還是不願意清理。里長陳素鑾說，環保局已經有來開單了但是住戶寧可繳罰款也不願意清理。

曾感染登革熱的攤商說，當時痛苦不堪、生不如死，但這一次流行確診，民眾很多似乎都沒有症狀，這樣反而更難防治。家人擔心疫情再次來襲，不但住家四周連市場攤位周遭的環境都清理過，但還是有少數人不當一回，事真的讓人擔心。

曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影
曾受登革熱重創，台南歸仁市場旁出現確診攤商如臨大敵。記者周宗禎／攝影

登革熱 確診 疫情 台南

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