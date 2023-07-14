雲林與佛光山簽署合作備忘錄 星雲這段因緣再被提起

雲林縣政府與佛光山佛陀紀念館簽署合作備忘錄(MOU)，將對文物典藏、蒐藏研究、展示設計與教育推廣等4大面向交流合作；縣長張麗善表示，縣府與佛陀紀念館擴大合作交流，將帶給雲林教育公益及文化展示的傳承更多元豐富，全縣就像一座大型的文化展館。

這項簽署儀式在高雄佛陀紀念館舉行，雲林縣長張麗善及佛光山常務副主持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師等人共同見證，未來雙方資源共享，交流更密切。張麗善說，博物館及文化館舍是最好的文化學習場域，目前雲林有39處文化館舍，均形塑成為具備展示、教育、公共性、公益及文化傳承的多元文化環境。

張麗善指出，近來獲文化部「博物館提升計畫」支持，雲林的藝展更蓬勃，藝術典藏數量逐年增長，推動美術館興建培養更多藝術創作人才，感謝佛光山長年來給雲林許多協助，不只提供「雲水書坊」，還讓神工傳藝到佛陀紀念館展出，她抱持感恩的心簽署MOU，期待未來雙方合作更緊密。

佛光山常務副主持慧傳法師表示，佛光山以文教起家，以文化弘揚佛法、以教育培養人才，開山祖師星雲大師的願力無窮，一生著有395冊《星雲大師全集》，佛光山56年來，文化藝術弘法事業也完整建立。

慧傳指出，雲林縣民俗文化資產豐富，能和雲林縣簽署合作備忘錄，不僅是大跨界合作，更在官方與民間文化藝術合作上也開創了新局。

慧傳提及，北港朝天宮和佛光山雲林講堂也有良好的互動來往，星雲大師50年前就和朝天宮有深厚關係，2006年還親贈媽祖紀念歌詞，朝天宮每年都來參加世界神明聯誼會，這項合作將讓佛光山和雲林縣永續合作更加密切。

佛光山佛陀紀念館長如常法師也表示，館方和雲林縣府合作的「2020神工傳藝北港百年藝陣巡迴展」，以「北港迎媽祖」遶境儀式，結合工藝、藝陣、傳統戲曲及織品設計，呈現神明就在你身邊，另類的媽祖全台遶境展覽，讓人留下深刻印象。如今再和佛館簽署MOU，讓更多人了解雲林文化藝術，落實星雲大師文化教育理念，深具意義。