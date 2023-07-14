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嘉義火車站西側都更 居民盼保障

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市鐵路高架化工程預定打造全新嘉義火車站，圖為新車站的基地。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程預定打造全新嘉義火車站，圖為新車站的基地。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化工程打造全新嘉義火車站，預定2026年完工，市府進行空間轉型與都市縫合，火車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭地區做第1期都市更新計畫，因大多私有產權，都更以自主更新為主，許多住老舊房屋居民要求徵收補償、安置，保障權益；市府都發處表示，協助申請社會住宅

市府都發處指出，都更現為溝通說明、意見整合階段，上月底發出1300份問卷給居民，預計8月底統計完成，希望地主、住戶積極表達想法；此次都更是由地主居民組成委員會、自主更新，建物興建費用是由地主、住戶支出，政府協助意見整合、規畫、安置、興建設計及貸款保證。

第1期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里，位於蛋黃區卻道路及公共設施不足，巷弄狹小、危險老舊房屋多。

市府都發處日前在西區後驛街聖安宮廣場舉辦首場說明會，指出為新火車站興建及周邊環境改善推動都更，主軸新車站新願景，車站換新、環境也要換新，「把握時機，政府來幫忙」；有民代爭取，當地部分居民有安置需求，市府表示，將協助申請社會住宅。第二場說明會定23日上午10點半在竹文街玄武真宮旁空地舉行。

都更 火車站 嘉義 鐵路高架化 都市更新 社會住宅

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