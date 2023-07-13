接到細胞簡訊別誤會是新冠肺炎 台南今再增12例登革熱

台南市不少民眾下午都接到細胞簡訊通知，提醒身處登革熱疫情熱區，應做好防蚊措施，台南市今天累計病例飆破300、達到308例，防治中心擔心目前大雨不斷下，而登革熱的疫情高峰期9月還沒有到，與疾病管制署協商下，決定發出細胞簡訊，提醒大家注意。

台南市因為登革熱疫情發布細胞簡訊，距離上一次發布2015年，已相隔多年，市府表示，因為疫情嚴峻，今天下午3點針對仁德區、東區、永康區、北區等區域發布細胞廣播一則，只要經常在這些地區活動的民眾都會從手機接到，內容為「您所在區域有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器，定期巡檢，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受快篩。台南市政府、疾管署關心您。疾管署1922」。

防治中心表示，截至今天下午3點，疾病管制署判定新增12例登革熱確診病例，其中東區新增6例、仁德區新增3例、北區新增2例、歸仁區新增1例，年齡介於12歲至75歲，7例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

防治中心指出，根據疫調結果顯示，今年確診者多半為年長者，50歲以上佔61.1%、60歲以上佔43.6%及70歲以上佔21.6%。且感染的病例有家庭群聚的現象，此現象與台南市37區行政區都有埃及斑蚊有關，埃及斑蚊也是台南市登革熱傳播的主要病媒蚊，牠的生活習性喜歡躲藏於室內陰暗處，警覺性高，易受驚擾而中斷吸血並更換吸血對象，一次吸血就可能將病毒傳染給3至4個人，常導致一家多人感染的情形發生。

防治中心主任蘇世斌表示，如果確診為登革熱，應依照醫師指示服藥、多休息、多喝水，尤其是年長者或有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，如出現登革熱警示徵象，如腹痛、呼吸困難、持續嘔吐、四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等)，嗜睡或躁動不安等症狀，必須立即就醫；另務必注意出現症狀後5天內為登革熱病毒血症期，一旦被蚊子叮咬，就會把病毒傳播出去，應盡量穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳。