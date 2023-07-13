嘉義市鐵路高架西側都更首場說明會 居民希望老屋徵收補償安置

嘉義市鐵路高架化工程預定2025年底通車，全新高架火車站2026年完工，市府進行空間轉型與都市縫合，啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新計畫，因大多私有產權，都更以自主更新為主，日前舉辦首場說明會，許多住老舊房屋居民，要求徵收補償、安置，保障權益。

市府都發處說，目前進行溝通說明、意見整合階段，已在6月底發出1300份問卷，8月底統計完成。希望地主、住戶積極參與，表達意願想法，以利區域都更順利推動，都更不是區段徵收、市地重劃，是由地主居民組成委員會，自主更新，市府站在監督、協助立場，配合都市計畫推動，

日前在後驛街聖安宮廣場舉辦首場說明會，議員蔡文旭等多位議員及居民參加，都發處代表說，配合鐵路高架化新火車站，改善周邊都市機能、居住環境與景觀，新火車站興建及周邊環境改善推動都更，主軸新車站新願景，車站換新環境也要換新，都更一起來，把握時機，政府來幫忙。

第一期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，含小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。當地位在蛋黃區都市快速發展，現況道路及公共設施不足，巷弄狹小，危險老舊房屋多，影響居住安全及都市防災，亟需透過都更改善環境景觀。