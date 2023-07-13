聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林古坑十字關營地 最快年底營運

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣長張麗善（右二）昨天現勘已完工的古坑鄉十字關營地，最快年底開放。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）昨天現勘已完工的古坑鄉十字關營地，最快年底開放。記者陳苡葳／攝影

雲林古坑鄉樟湖風景區曾因921大地震影響交通，縣道149甲線去年2月修繕完工開通，遊客逐漸回流，在地盼提升觀光設施。縣長張麗善昨天前往會勘3處，宣布公辦露營區「十字關營地」接通水電及招商後即可營運，最快年底開放；地方也爭取華山環狀步道、吊橋，一路連到二尖山登山口，張麗善允諾補助先行規畫費用。

縣府規畫十字關營地，共有8座架高式營位平台、6處平面式營位、6座預鑄式浴廁、2座帳篷式服務站等，張麗善認為，結合該區山林的生物多樣性，加上南、北側步道，藉高低地勢除適合露營，還可辦理森林探索、野外單車等活動。

古坑鄉長林慧如提出，華山是許多人健行或登山的首選，加上其中有山豬湖螢火蟲復育基地，希望增設環狀步道及吊橋，完善賞景路線、提升亮點；張麗善允諾補助規畫費252萬2000元，後續會向中央爭取建設經費。

張麗善昨還去視察昔日號稱「樟湖16景」的天長瀑布、地久瀑布及靈泉騰蛟沿線步道和平台，多處年久失修，縣府研擬增設邊坡保護圍欄、導覽指標設施，估計須2000萬元，將向觀光局爭取經費。

張麗善 露營區 吊橋

延伸閱讀

露營咖新選擇！十字關營地將啟用 張麗善：招商後開放

「虎尾潮」治水工程推動遇阻？ 張麗善透露卡在這環節

雲林口湖反建光電升壓站 張麗善允邀能源局會勘

雲林登革熱累計19例其中6例治癒 桐花公園續封園

相關新聞

積水養蚊子 台南歸仁1建案挨罰

台南本土登革熱疫情嚴峻，昨天新增13例，目前累計299例，市長黃偉哲要求嚴查積水，市府昨在歸仁區的建案地下停車位發現積水...

畜牧沼渣循環經濟 助力友善農業

畜牧糞尿是河川汙染源之一，台南市環保局與農業局合作，鼓勵農友使用牛豬糞尿製作的沼渣、沼液施肥，全市已有過半畜牧場配合。麻...

雲林古坑十字關營地 最快年底營運

雲林古坑鄉樟湖風景區曾因921大地震影響交通，縣道149甲線去年2月修繕完工開通，遊客逐漸回流，在地盼提升觀光設施。縣長...

台南3河段嚴重汙染 拚2030改善

台南鹽水溪、急水溪、二仁溪支流三爺溪仍有嚴重汙染的河段，被形容如臭水溝，市府曾訂下目標去年完成改善，但未完全解決排入的工...

嘉市再突檢 查獲1托嬰中心食品逾期

嘉義市東區社區公共托育家園日前被檢舉提供逾期食品，市府依食安法裁罰9萬6000元，再突擊稽查全市9家公私立托嬰中心、托育...

手腳要快！蘆竹溝食漁教育體驗明早限額網路報名

台南市政府北門區公所7月29日、8月5日、12日將辦理「鱻蚵海味遊北門—食漁教育體驗」活動，專人帶領深入體驗蘆竹溝漁港風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦