雲林古坑十字關營地 最快年底營運

雲林古坑鄉樟湖風景區曾因921大地震影響交通，縣道149甲線去年2月修繕完工開通，遊客逐漸回流，在地盼提升觀光設施。縣長張麗善昨天前往會勘3處，宣布公辦露營區「十字關營地」接通水電及招商後即可營運，最快年底開放；地方也爭取華山環狀步道、吊橋，一路連到二尖山登山口，張麗善允諾補助先行規畫費用。

縣府規畫十字關營地，共有8座架高式營位平台、6處平面式營位、6座預鑄式浴廁、2座帳篷式服務站等，張麗善認為，結合該區山林的生物多樣性，加上南、北側步道，藉高低地勢除適合露營，還可辦理森林探索、野外單車等活動。

古坑鄉長林慧如提出，華山是許多人健行或登山的首選，加上其中有山豬湖螢火蟲復育基地，希望增設環狀步道及吊橋，完善賞景路線、提升亮點；張麗善允諾補助規畫費252萬2000元，後續會向中央爭取建設經費。

張麗善昨還去視察昔日號稱「樟湖16景」的天長瀑布、地久瀑布及靈泉騰蛟沿線步道和平台，多處年久失修，縣府研擬增設邊坡保護圍欄、導覽指標設施，估計須2000萬元，將向觀光局爭取經費。