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台南登革熱逼近300例 防治中心憂：多處都查到陽性容器

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市副祕書長邱忠川（右）今天前往歸仁「國家強棒」工地複查，在地下室機械停車位發現許多病媒蚊幼蟲，除開出罰單，並處分停工一周。圖／衛生局提供
台南市副祕書長邱忠川（右）今天前往歸仁「國家強棒」工地複查，在地下室機械停車位發現許多病媒蚊幼蟲，除開出罰單，並處分停工一周。圖／衛生局提供

台南市登革熱疫情嚴峻，累積病例數逼近300例，防治中心指出，雖然疫情嚴重，但大家仍然掉以輕心，不僅家戶一再發現陽性容器，大型建築工地也有多處被發現積水裡有病媒蚊蟲卵，衍然成為大型的疫情溫床，今天再針對歸仁區建案「國家強棒」，開出罰單、並處以停工7天的處分，呼籲「現在還不是疫情高峰」，隨著大雨可能會爆發更多疫情，民眾絕對不能再輕忽。

防治中心昨天宣布成立「曾文溪防線」，針對鹽水溪與曾文溪間的行政區，一旦發現病媒蚊密度高的區域，就採預防性噴藥，以避免永康的疫情往北竄，今天再點名全市有多里的病媒蚊密度相當高，包括安南區鹿耳里、南區大成里及鯤鯓里、歸仁區辜厝里，都已達到戶外預防性化學施藥標準，將展開預防性噴藥。

防治中心表示，台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判新增13例登革熱確診病例，目前累積病例為299例，其中仁德區新增5例、東區新增4例、中西區、安南區、永康區及歸仁區各新增1例，年齡介於29歲至92歲，9例由防治中心擴大採檢發現，4例是由診所或醫院通報確診，12例經疫情調查後皆高風險區有關連性，其餘1例尚在疫調中。

市長黃偉哲關注疫情，擔心市區裡的空地、空屋可能成為防疫的漏洞，要求區公所等相關單位全面清查，一旦發現有陽性容器，將針對地主、屋主開罰，絕不寬待。

副市長趙卿惠今天則前往歸仁區，關心當地的疫情；而副祕書長邱忠川也前往歸仁「國家強棒」工地複查，該工地之前就已被發現有病媒蚊幼蟲，今天在地下2樓機械停車位，又發現有20幾個停車位坑間皆有積水，並有幼蟲，除採樣告發及投藥，他表示，將依建築法第58條規定，予以停工一周處分，並工地負責人立即改善。

防治中心表示，之前已有多個工地被開罰單，其中像是仁德區的「新東琚」建案，除處分外還公布名單，未來工地再有違規都將公布名單。

台南市登革熱防治中心人員今天前往歸仁「國家強棒」工地複查，在地下室機械停車位發現許多病媒蚊幼蟲，除開出罰單，並處分停工一周。圖／衛生局提供
台南市登革熱防治中心人員今天前往歸仁「國家強棒」工地複查，在地下室機械停車位發現許多病媒蚊幼蟲，除開出罰單，並處分停工一周。圖／衛生局提供

疫情 病媒蚊 登革熱 台南

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